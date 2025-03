Addis-Abeba | Le président de la CUA reçoit l’Ambassadeur Représentant Permanent du Maroc auprès de l’UA

Partager Facebook

Le président de la Commission de l’Union africaine (CUA), Mahmoud Ali Youssouf, a reçu vendredi au siège l’organisation panafricaine à Addis-Abeba, l’Ambassadeur Représentant Permanent du Maroc auprès de l’UA et de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi.

Lors de cette entrevue qui intervient au terme de la présidence par le Maroc du Conseil de Paix et de sécurité (CPS) durant le mois de mars, M. Ali Youssouf a mis en avant la précieuse contribution du Maroc à l’avancement du programme de l’UA en matière de paix, de sécurité et de gouvernance, et réaffirmé sa volonté de continuer à travailler avec le Royaume en faveur d’une Afrique pacifique.

Le président de la CUA a salué à cette occasion la vision et l’engagement de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur de la paix, de la sécurité et du développement du continent africaine.

Pour sa part, M. Arrouchi a donné un aperçu sur les principales activités organisées durant la présidence marocaine du CPS, insistant sur le rôle statutaire du président de la CUA en matière de promotion des efforts et initiatives de consolidation de la paix dans le continent.

Le diplomate a par ailleurs rappelé que la présidence marocaine a été marquée par l’organisation de plusieurs activités dont des consultations informelles avec les pays en transition politique, soulignant que le Royaume insiste sur l’impératif d’accélérer le retour de ces pays au sein de l’UA.

Il a aussi rappelé la tenue, sous présidence marocaine, d’une réunion ministérielle du CPS sur “L’intelligence artificielle et son impact sur la paix, la sécurité et la gouvernance en Afrique”, ainsi que d’une réunion d’initiation des nouveaux membres du CPS à Arusha en Tanzanie qui a été sanctionnée par des recommandations pour améliorer l’efficacité du Conseil.

A cet égard, M. Arrouchi a mis l’accent sur l’importance de renforcer le rôle du CPS en matière de prévention des conflits dans le continent.

Le CPS a en outre organisé, sous présidence marocaine, des réunions sur d’autres thématiques dont l’agenda Femmes, Paix et Sécurité et la déradicalisation comme levier de lutte contre l’extrémisme violent, outre une réunion sur la situation au Soudan du sud, a ajouté M. Arrouchi.

