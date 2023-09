Ouarzazate | Déploiement d’un important dispositif de sécurité et de secours

Un important dispositif de sécurité et de secours a été déployé dans la province de Ouarzazate pour apporter l’assistance nécessaire aux populations suite au séisme qui a frappé, vendredi soir, la province de Ouarzazate et plusieurs régions du Royaume.

Les autorités locales, les services de sécurité et de la protection civile, ainsi que les équipes médicales ont été mobilisés pour apporter l’assistance nécessaire aux sinistrés, a constaté la MAP sur place.

Tous les moyens d’intervention ont été mis en place pour secourir les blessés et venir en aide aux populations affectées.

Dans un élan de solidarité exemplaire, plusieurs acteurs de la société civile et de jeunes volontaires n’ont pas lésiné sur les efforts pour venir en aide aux blessés et aux personnes sinistrées, aux côtés de la protection civile et des services de l’ordre.

LR/MAP