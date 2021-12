Sécurité hydrique | Le Maroc a adopté une politique efficace

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Maroc a adopté une politique hydrique efficace pour garantir la sécurité hydrique et le développement durable, a indiqué, lundi à Béni Mellal, le ministre de l’Equipement et de l’eau, Nizar Baraka.

Cette politique vise un développement durable et intégré des ressources hydriques en tenant compte des défis et des besoins actuels et futurs ainsi que l’impact éventuel du dérèglement climatique sur notre pays, a affirmé le ministre qui présidait la réunion du conseil d’administration de l’Agence du bassin hydraulique de l’Oum Er-Rbia au titre de l’année 2021.

Lors de cette réunion, M. Baraka a passé en revue les principaux axes de cette politique qui vise une meilleure gestion des ressources hydriques à travers notamment la construction des barrages, relevant à ce propos que le Maroc compte désormais 149 grands barrages d’une capacité totale de 19,3 milliards de mètres de cubes et 136 petits barrages pour pouvoir accompagner le développement local.

Le ministre a en outre fait savoir que 15 autres grands barrages d’une capacité totale de plus de 4,3 milliards de mètres cubes sont en cours de construction de même que 30 petits barrages.

Dans ce contexte, et dans le but de disposer d’un cadre de référence pour la politique hydrique nationale pour les 30 prochaines années, M. Baraka a noté que le ministère s’attèle actuellement sur la révision et l’enrichissement de la version finale du plan national de l’eau à la lumière des recommandations du nouveau modèle de développement du pays dans un cadre participatif avec les départements concernés.

Le ministre a en outre relevé que l’agence du bassin hydraulique de l’Oum Er-Rbia s’attèle de son côté sur l’élaboration de la version finale du plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau en concertation avec les différents intervenants.

M. Baraka a d’autre part rappelé les réalisations accomplies durant l’année écoulée au niveau du bassin hydraulique de l’Oum Er Rbia, citant notamment le lancement des appels d’offre pour la réalisation des travaux de construction de trois barrages, à savoir la surélévation du Barrage Imfout dans la province d’El Jadida, le Barrage Tagzirth dans la province de Beni Mellal et le Barrage sur l’Oued Lakhdar dans la province d’Azilal.

Il a également fait état de l’achèvement des travaux de rénovation de la conduite d’approvisionnement en eau potable de la ville de Safi sur une distance de 4,5 Km ainsi que l’aménagement des Oueds pour protéger divers centres des villes d’Azilal, de Khénifra, Oualidia, Sidi Bennour et El Jadida contre les inondations .

Le ministre a également cité la poursuite des travaux de prospection des nappes notamment dans les zones montagneuses afin de combler les déficits enregistrés dans certaines localités.

LR/MAP