C24/Sahara | Les Émirats arabes Unis réitèrent leur soutien à l’initiative marocaine d’autonomie

Les Emirats arabes Unis ont réaffirmé, devant le Comité des 24 de l’ONU (C24), leur soutien à l’initiative marocaine d’autonomie comme “la seule base” pour parvenir à une solution politique à la question du Sahara qui préserve l’intégrité territoriale du Maroc.

“L’Etat des Emirats arabes Unis renouvelle son soutien à l’initiative d’autonomie présentée par le Maroc en 2007 et qualifiée de sérieuse et crédible par le Conseil de sécurité”, a souligné sa représentante permanente adjointe par intérim auprès de l’ONU, Fatema Yusuf, lors de la session ordinaire du C24 qui se tient du 09 au 20 juin à New York.

La diplomate a affirmé que pour son pays, le plan d’autonomie est la seule base en vue d’aboutir à une solution politique durable à la question du Sahara marocain qui “soit conforme à la Charte des Nations Unies et qui préserve l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc”.

Elle a également souligné que son pays réaffirme son “soutien total” à la souveraineté du Royaume sur l’ensemble de la région du Sahara marocain et salue hautement les projets ambitieux mis en œuvre par le Maroc en faveur des populations des provinces du Sud et en vue de renforcer le développement durable dans la région.

La diplomate a, par la même occasion, réaffirmé la position constante de son pays en soutien à la souveraineté du Maroc, à son intégrité territoriale et à ses droits légitimes.

L’intervenante a, par ailleurs, évoqué les efforts de l’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara marocain, Staffan de Mistura visant à relancer le processus politique sous l’égide des Nations Unies.

LR/MAP