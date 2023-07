Sahara Marocain | Un expert portugais souligne le soutien croissant au plan d’autonomie

Partager Facebook

Le plan d’autonomie présenté par le Maroc en 2007 pour régler le différend artificiel autour du Sahara marocain jouit d’un soutien croissant aux niveaux européen et international, a souligné mardi l’expert et politologue portugais Raul Braga Pires.

“L’action diplomatique soutenue menée par le Maroc pendant ces dernières années a généré une série de positions internationales en faveur du plan d’autonomie marocain pour le règlement définitif de cette question”, a souligné l’analyste politique dans un article publié par le portail de la radio portugaise TSF.

Grâce à ses efforts inlassables, la crédibilité de son action et la justesse de sa cause, le Maroc a pu fédérer un large soutien européen autour du plan d’autonomie en tant que solution politique à la question du Sahara marocain dans le cadre de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale, a-t il poursuivi, indiquant que le Royaume s’est en outre affirmé auprès des grandes puissances comme un partenaire fiable.

Dans ce sens, M. Braga Pires a évoqué la récente visite effectuée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, en Italie et en Allemagne, qui a permis au Maroc de renforcer ses relations avec ses partenaires et d’approfondir ses coopérations bilatérales, rappelant que Rome et Berlin ont salué ‘’les efforts sérieux et crédibles’’ menés par le Maroc pour régler ce différend régional artificiel.

“La stratégie marocaine porte ses fruits”, a estimé l’expert, notant que les réalisations du Royaume, un voisin et un allié stratégique de l’Espagne et du Portugal, inciteront d’autres pays européens à soutenir le plan d’autonomie marocain comme seule solution politique sérieuse et crédible.

LR/MAP