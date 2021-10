Ryad abrite le Sommet de l’Initiative verte du Moyen-Orient avec la participation du Maroc

Partager Facebook

Ryad abrite lundi les travaux du Sommet de l’Initiative verte du Moyen-Orient (MGI) avec la participation de nombreux Chefs d’Etats et responsables gouvernementaux, dont le Chef du gouvernement M. Aziz Akhannouch, qui représente Sa Majesté le Roi Mohammed VI à ce sommet.

L’Initiative, ambitionne de soutenir les efforts de la communauté internationale dans les domaines de l’environnement et du climat, dans le but de protéger la planète terre et concerter autour des mesures à même de garantir la mise en œuvre des engagements tenus en matière d’environnement.

Le Sommet, qui rassemble également des dirigeants de grandes entreprises et d’organisations internationales, des académiciens et des représentants de la société civile, vise également plusieurs autres objectifs, dont la formation de la première Coalition pour la lutte contre le changement climatique au Moyen Orient, la consolidation de l’investissement, la transmission du savoir pour faire face aux défis communs et le renforcement de la gestion politique nécessaire en vue de réaliser un changement radical.

Le Forum MGI est le troisième événement organisé après l’Initiative verte saoudienne (SGI) et l’Initiative verte de la jeunesse annoncées, en mars dernier, par le Prince héritier, vice-président du Conseil des ministres, Mohammed Ben Salmane, dans l’objectif de réaliser un impact mondial durable face au changement climatique.

L’objectif global est de planter 50 milliards d’arbres à travers le Moyen-Orient, soit le plus grand programme de reboisement au monde qui consiste à restaurer 200 millions d’hectares de terres dégradées.

En outre, les émissions de carbone de la région devraient être réduites de plus de 60 %, soit plus de 10 % de la réduction prévue à l’échelle mondiale.

Le Prince héritier Mohammed Ben Salmane a annoncé pour l’occasion le démarrage de la première phase des initiatives de reboisement avec la plantation de plus de 450 millions d’arbres, la restauration de 8 millions d’hectares de terres, la création de nouvelles réserves, pour en porter la surface à plus de 20% de la superficie totale de l’Arabie Saoudite.

Le Royaume aspire aussi à contribuer aux côtés des pays du Moyen-Orient à réhabiliter 200 millions d’hectares à travers le reboisement, ce qui est à même de réduire de 2,5% les émissions de carbone dans le monde et faire baisser de plus de 60% les émissions de carbone issues de la production de l’industrie pétrolière et du gaz dans la région.

Le Moyen-Orient fait face à plusieurs défis environnementaux, telle que la désertification qui constitue une menace économique pour la région. L’impact des tempêtes de sable est évalué à plus de 13 milliards de dollars par an dans la région, qui souffre également de la pollution de l’air qui a dû réduire l’espérance de vie dans la région d’environ 18 mois.

LR/MAP