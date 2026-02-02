Les récentes précipitations améliorent les perspectives de production agricole (M. El Bouari)

Partager Facebook

Les précipitations de pluie et les chutes de neige enregistrées dans le Royaume depuis la mi-novembre 2025 ont marqué un tournant positif dans le déroulement de la campagne agricole et l’amélioration des perspectives de production, a souligné, lundi à la Chambre des représentants, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari.

En réponse à une question centrale portant sur “la situation de la campagne agricole à la lumière des récentes précipitations”, M. El Bouari a précisé que ces pluies ont eu un impact particulièrement positif sur les cultures céréalières, maraîchères et arboricoles, ainsi que sur l’amélioration de l’état des parcours, contribuant à l’augmentation de la production agricole et à l’approvisionnement du marché national en produits agricoles dans de bonnes conditions.

À fin 2 février courant, le cumul pluviométrique moyen a atteint près de 360 mm, en hausse de 54% par rapport à la moyenne annuelle des trente dernières années et de 215% par rapport à la même période de la saison précédente, a fait savoir le ministre.

Par ailleurs, il a relevé que les barrages à usage agricole affichent une réserve de 8,22 milliards de m³, avec un taux de remplissage de près de 58%, contre 25% l’an dernier, tandis que l’ensemble des barrages, y compris ceux destinés à l’eau potable, totalise 10,26 milliards de m³, pour un taux de remplissage de 61%, contre moins de 28% une année auparavant.

Concernant l’état d’avancement de la saison agricole, la superficie labourée a atteint 4,5 millions d’hectares, dont environ 10% irrigués, avec un taux de mécanisation de 95%, a-t-il noté, précisant que la superficie consacrée aux principales cultures d’automne a dépassé les 4 millions d’hectares, soit une augmentation de 40% par rapport à la campagne précédente.

Et de poursuivre que cette superficie comprend environ 3,7 millions d’hectares de céréales, 430.000 hectares de cultures fourragères, 113.000 hectares de légumineuses alimentaires, ainsi que 44.500 hectares de cultures sucrières, qui ont enregistré une hausse de 24% par rapport à l’année dernière.

S’agissant du semis direct, El Bouari a indiqué que 215.000 hectares ont été emblavés, en hausse de 27% par rapport à la campagne précédente, avec l’acquisition de 150 nouveaux semoirs, portant à environ 500 le nombre de semoirs distribués aux coopératives agricoles.

Pour les légumes, le ministre a précisé que 100.000 hectares de cultures maraîchères d’automne ont été réalisés, avec une production totale prévisionnelle de 2,1 millions de tonnes, soit une augmentation de 300.000 tonnes par rapport à la saison dernière, ajoutant que la superficie totale des cultures maraîchères d’hiver devrait atteindre 68.000 hectares, garantissant ainsi l’approvisionnement des marchés nationaux de février à juin, notamment pendant le mois sacré de Ramadan.

En ce qui concerne les arbres fruitiers, une amélioration notable de la production a été enregistrée, avec une production d’agrumes d’environ 1,9 million de tonnes, en hausse de 24% et une production d’olives estimée à près de 2 millions de tonnes, en augmentation de 106%, tandis que la production de dattes a atteint environ 160.000 tonnes, soit une amélioration de 55% par rapport à la saison agricole précédente.

Dans le cadre du programme de reconstitution du cheptel national, M. El Bouari a soulevé que le nombre de bénéficiaires de l’aide s’est élevé, à ce jour, à 1,13 million de bénéficiaires, pour une enveloppe mobilisée de 5,306 milliards de dirhams, notant que l’opération de versement se poursuivra jusqu’à fin février courant, en prévision du lancement de la deuxième tranche du programme en avril prochain.

La gestion de la campagne agricole repose, quant à elle, sur un suivi de terrain continu et une interaction permanente avec les agriculteurs et les professionnels du secteur, a-t-il soutenu, relevant que son département adopte une approche opérationnelle fondée sur la vigilance, l’anticipation et la réactivité face aux défis climatiques et économiques, afin d’optimiser la valorisation des potentialités disponibles et de préserver les équilibres.

LR/MAP