Rabat | Une délégation parlementaire kényane salue le modèle marocain de contrôle financier

L’expérience marocaine en matière de contrôle financier est un modèle à suivre, ont affirmé, mardi à Rabat, les membres d’une délégation parlementaire kényane, actuellement en visite au Maroc (1-7 septembre).

Lors d’une rencontre avec le Premier Président de la Cour des comptes, Mme Zineb El Adaoui, les membres de la délégation kényane ont exprimé leur souhait de tirer profit de l’expérience marocaine en matière d’indépendance de la Cour et de garantie de son financement pour renforcer son impartialité, ainsi que de s’informer des mécanismes de suivi et de mise en œuvre des recommandations issues des rapports d’audit.

À cet égard, le président du Comité spécial sur les Investissements publics des comtés et les Fonds spéciaux au Sénat kényan, Godfrey Osotsi, a souligné que cette rencontre est l’occasion de s’enquérir du mode de fonctionnement de la Cour des comptes, notamment en matière de son financement, de garantie de son impartialité et de gestion de l’opération de suivi et de mise en œuvre de ses recommandations.

M. Osotsi a, également, relevé que le Kenya dispose d’un arsenal juridique important dans le domaine de la gestion financière, d’audit et des marchés publics, constituant ainsi un cadre législatif intégré, notant toutefois que le défi majeur réside dans la mise en œuvre effective des recommandations et des rapports émis par les instances de contrôle.

Pour sa part, Mme El Adaoui a souligné que la Cour des comptes qui fait partie des institutions constitutionnelles importantes au Maroc, est l’organe suprême de contrôle des finances publiques, ajoutant que le contrôle exercé par la Cour ne se réduit pas à un simple examen technique, mais il s’agit plutôt d’un contrôle institutionnel effectué selon des normes professionnelles rigoureuses, fondé sur une expertise accumulée et des méthodes efficientes, avec un accent particulier sur la manière de tirer parti des résultats et des recommandations de ce contrôle, l’objectif étant le renforcement de la transparence financière.

Après avoir informé la délégation kényane des missions et rôles de la Cour des comptes, Mme El Adaoui a souligné que l’indépendance de cette institution, au-delà de son importance capitale, ne se limite pas aux textes juridiques, au budget ou aux ressources humaines disponibles, mais englobe également la valeur ajoutée apportée par le Cour et son rôle effectif au service de l’intérêt général et de la réalisation de manière tangible des objectifs de ses missions de contrôle.

Elle a relevé également l’importance de l’efficacité de l’action de la Cour et des moyens d’exploiter les résultats du contrôle pour atteindre les objectifs escomptés.

S’inscrivant dans le cadre des efforts visant à promouvoir les relations maroco-kényanes, la visite de la délégation kényane a pour objectif de s’informer du modèle marocain en matière de contrôle suprême des finances publiques, ainsi que des mécanismes de contrôle des investissements publics réalisés par les collectivités territoriales et l’État au niveau décentralisé.

LR/MAP