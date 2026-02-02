Province de Midelt | La communauté juive célèbre la Hiloula de Rabbi Itshak Abihssira

Partager Facebook

Des centaines de membres de la communauté juive marocaine ont célébré, samedi à Toulal, dans la commune territoriale de Gourrama (Province de Midelt), la Hiloula de Rabbi Itshak Abihssira.

Ainsi, des membres de la communauté juive marocaine, en provenance de différentes villes du Royaume et de l’étranger, ont afflué en masse au mausolée de ce saint juif pour célébrer les festivités de la Hiloula, un rendez-vous religieux annuel qui se veut une occasion de partager des moments de piété, de convivialité et de retrouvailles entre les Marocains de confession juive.

Lors de cette cérémonie, tenue en présence du gouverneur de la province de Midelt, Abdelwahab Fadhil, d’élus, de chefs des services extérieurs et de personnalités civiles et militaires, l’assistance a récité des chants religieux et spirituels.

L’assistance a aussi élevé des prières implorant le Tout Puissant d’accorder santé, bonheur et longue vie à SM le Roi Mohammed VI, et de combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l’Illustre Famille Royale.

Des prières ont été élevées également pour le repos de l’âme de feu SM Hassan II et de feu SM Mohammed V, implorant le Très-Haut d’avoir les regrettés Souverains en Sa sainte miséricorde.

L’assistance a, de même, réitéré l’attachement indéfectible de la communauté juive au glorieux Trône Alaouite et à l’identité marocaine et fait part de sa constante mobilisation derrière SM le Roi Mohammed VI.

Elle a exprimé, par ailleurs, ses remerciements aux autorités locales pour leurs efforts en vue d’assurer la réussite de ce moussem religieux qui prône les valeurs de coexistence, de diversité et de tolérance.

LR/MAP