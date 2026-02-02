Marrakech | La Banque Populaire lance un centre Al Moukawil Chaabi dédié aux TPE

Partager Facebook

Le Groupe Banque Centrale Populaire (BCP) a procédé, vendredi à la zone industrielle Sidi Ghanem à Marrakech, au lancement d’un centre Al Moukawil Chaabi dédié à l’accompagnement des Très Petites Entreprises (TPE).

Implanté au niveau de Marrakech-Safi, une région à fort potentiel économique, le centre Al Moukawil Chaabi de Marrakech, qui traduit l’engagement durable du Groupe BCP en faveur de l’entrepreneuriat, du développement économique et de la création d’emplois, vise à offrir aux entrepreneurs un accompagnement de proximité, pertinent et performant à chaque étape de leurs projets d’investissement et de développement.

La cérémonie d’inauguration de ce projet s’est déroulée en présence du secrétaire général de la préfecture de Marrakech, du président du Directoire BP Marrakech Safi, du directeur principal en charge du Marché TPE au sein de la BCP, du directeur général du Centre régional d’investissement (CRI) de Marrakech-Safi, du président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) de Marrakech-Safi, en plus d’opérateurs économiques de la région et cadres de ce groupe bancaire marocain.

Le centre marque ainsi une nouvelle étape structurante dans l’engagement du Groupe en faveur des TPE, des commerçants et des artisans, qui constituent un pilier essentiel du tissu économique national, d’autant plus qu’il se veut le premier jalon d’un dispositif ambitieux appelé à se déployer progressivement à l’échelle nationale, avec un centre Al Moukawil Chaabi au niveau de chaque Banque Populaire Régionale.

Dans une allocution de circonstance, le président du Directoire BP Marrakech-Safi, Mohamed Affane, a exprimé la grande fierté du Groupe d’inaugurer ce centre, l’un des tout premiers du Royaume, relevant que “le choix de Marrakech-Safi n’est pas anodin, vu que ce territoire est reconnu pour son fort dynamisme entrepreneurial, porté par un tissu dense de commerçants, d’artisans et de TPE qui font vivre l’économie locale au quotidien”.

Le Centre Al Moukawil Chaabi de Marrakech a été pensé comme un espace de proximité, un lieu d’écoute et de solutions, où les entrepreneurs peuvent trouver un accompagnement adapté à leurs besoins réels, qu’il s’agisse de création, de développement ou de structuration de leur activité, a-t-il expliqué, notant que cette initiative vient renforcer l’écosystème d’accompagnement déjà existant dans la région, en apportant une approche nouvelle, plus fluide, plus personnalisée, et surtout plus accessible pour les TPE, les commerçants et les artisans.

De son côté, Mourad Azzam, directeur principal en charge du Marché TPE au sein de la BCP, a souligné que cette inauguration marque une étape structurante dans l’engagement du Groupe en faveur de l’économie réelle et de l’entrepreneuriat au Maroc, rappelant que “les TPE, les commerçants et les artisans constituent l’épine dorsale du tissu économique national, étant donné qu’ils créent de l’emploi, irriguent les territoires, font vivre les quartiers et les médinas, maintiennent les savoir-faire et sont l’incarnation de l’esprit d’entrepreneuriat marocain”.

“Les centres Al Moukawil Chaabi ne sont pas de simples agences bancaires. Ce sont de véritables espaces dédiés aux TPE, où l’entrepreneur trouve un accompagnement global (conseil, orientation, appui non financier et solutions de financement adaptées)”, a-t-il ajouté, précisant que la BCP ambitionne d’être un partenaire de référence pour la TPE, présent avant, pendant et après le financement, avec des parcours simplifiés, une relation personnalisée et une réelle proximité.

Azzam a, par ailleurs, fait savoir que 23 centres Al Moukawil Chaabi sont envisagés à l’horizon 2027, l’objectif étant d’être plus près des entrepreneurs dans toutes les régions du Royaume.

Précurseur dans l’accompagnement de la TPE au Maroc, la BCP a fait de ce segment une priorité stratégique depuis plusieurs décennies.

Cet engagement s’est notamment traduit par la création de la Fondation Création d’Entreprises, qui œuvre depuis 35 ans à la promotion de l’entrepreneuriat, à l’accompagnement des porteurs de projets et au renforcement des capacités des TPE, dans une vision durable et inclusive du développement économique.

Le Centre Al Moukawil Chaabi s’inscrit dans le prolongement naturel de cette dynamique, en apportant un dispositif opérationnel de proximité, conçu pour répondre de manière plus ciblée et plus efficace aux besoins spécifiques des TPE.

Il repose sur un nouveau modèle relationnel et de distribution, combinant un accompagnement global et personnalisé, des parcours clients simplifiés et fluides, une offre renforcée d’appui non financier (conseil, orientation et assistance), ainsi qu’un accès facilité à des solutions de financement adaptées et avantageuses.

À travers le lancement de ce centre, le Groupe BCP réaffirme son engagement durable en faveur de la clientèle TPE et du développement de l’entrepreneuriat au Maroc, ainsi que dans l’ensemble de ses pays de présence.

