Présidentielles US | Joe Biden se retire de la course à la Maison Blanche

Le président américain, Joe Biden, a annoncé dimanche son retrait de la course pour briguer un second mandat à Maison Blanche, à quelques mois du scrutin.

« Je pense qu’il est dans l’intérêt de mon parti et du pays que je me retire et que je me concentre uniquement sur l’exercice de mes fonctions de président jusqu’à la fin de mon mandat”, a déclaré Biden dans un communiqué.

Le président démocrate, 81 ans, a annoncé qu’il allait s’adresser à la nation “plus tard cette semaine”.

“Cela a été le plus grand honneur de ma vie de servir en tant que président”, a-t-il poursuivi.

