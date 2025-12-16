Orange Maroc renforce ses infrastructures avec l’atterrissage du câble sous-marin Medusa à Nador

Partager Facebook

Orange Maroc vient d’accueillir le câble sous-marin Medusa dans ses infrastructures d’atterrissement à Nador, renforçant son rôle stratégique de précurseur technologique.

La cérémonie officielle d’atterrissage du câble sous-marin Medusa, le plus long de la Méditerranée, a été organisée mardi à Arekmane dans la province de Nador, en présence notamment du gouverneur de la province de Nador, Jamal Chaarani, et de représentants de Medusa et de l’opérateur Inwi.

Le câble Medusa est d’une longueur de 8.700 km et compte 18 points d’atterrissement en Europe et en Afrique du Nord. Avec une capacité totale pouvant atteindre 20 Tbps, il répond aux besoins croissants en bande passante et renforce la résilience des échanges numériques entre l’Europe et l’Afrique.

Pour accueillir ce câble, Orange Maroc a conçu et construit en un temps record (15 mois) la «Cable Landing Station» à Nador, une infrastructure stratégique de 3.500 m2 offrant une capacité IT de 140 kW et une connectivité internationale évolutive jusqu’à 20 Tbps.

Cette station, sécurisée et ouverte à tous les opérateurs, constitue un actif clé pour l’hébergement de futurs câbles sous-marins et de partenaires hyperscalers.

L’atterrissement du câble Medusa à Nador a été réalisé avec le soutien des filiales spécialisées du Groupe Orange, à savoir Orange Marine, à travers son navire câblier de dernière génération, ainsi qu’Elettra Tlc, filiale en charge de l’ingénierie et de la coordination des opérations sous-marines. Cette maîtrise complète de la chaîne de valeur, de la pose à l’exploitation, illustre l’expertise mondiale d’Orange dans le domaine des câbles sous-marins, avec une implication dans plus de 40 câbles à travers le monde.

Ces réalisations s’inscrivent dans la stratégie d’Orange Maroc, fondée sur des investissements structurants de plus de 100 milliards de dirhams en 25 ans, une innovation disruptive incarnée par le lancement de l’IA «Live Intelligence» et de la 5G, ainsi qu’une souveraineté numérique renforcée par le Data Center «Orange Tech» et des partenariats cloud.

Cette stratégie est renforcée grâce à un engagement sociétal et environnemental porté par la Fondation Orange Maroc et un objectif de 100% d’énergies renouvelables d’ici 2040.

Acteur majeur de la connectivité internationale et des câbles sous-marins, Orange continue d’investir de manière significative dans les infrastructures numériques de demain, en faveur de l’émergence d’un écosystème numérique marocain performant, résilient et tourné vers l’avenir.

«Aujourd’hui, nous avons assisté avec une grande fierté à l’arrivée du câble Medusa, un projet qui constitue l’aboutissement d’un travail de trois ans», a déclaré, à cette occasion, le directeur Technologie d’Orange Maroc, Mohamed Benali.

Ce projet porte des enjeux stratégiques très importants pour la connectivité internationale du Maroc, sa diversification et sa résilience, a-t-il ajouté.

«Les enjeux de connectivité aujourd’hui sont des enjeux de développement, et le groupe Orange Maroc est fier de contribuer à l’amélioration de la connectivité qui permettra à l’économie marocaine de se développer en toute sérénité», a-t-il dit, notant qu’au-delà du câble, Orange Maroc a été aussi un partenaire solide de Medusa pour la construction à Nador de toute l’infrastructure permettant d’accueillir et de gérer le câble, notamment la station d’atterrissement qui est la première du genre au Maroc.

De son côté, Mehdi Lahlou, directeur technique au sein d’Inwi, a souligné que l’arrivée du câble sous-marin Medusa est une étape importante dans l’amélioration de la connectivité et de la souveraineté numérique du Royaume.

Selon lui, ce câble qui relie Nador à Marseille vient répondre à trois enjeux principaux, dont le premier est relatif à l’amélioration des infrastructures digitales à l’échelle internationale et nationale, alors que le deuxième consiste à diversifier les routes de connectivité et à sécuriser les connexions entre le Maroc et les pays européens.

Quant au troisième enjeu, a-t-il expliqué, c’est qu’il vient répondre à la croissance très importante des usages et du trafic des citoyens et des entreprises à l’échelle nationale.

LR/MAP