CAN 2025 | L’ONCF met en place des mesures exceptionnelles au service des supporters

L’Office National des Chemins de Fer (ONCF), en sa qualité de sponsor officiel de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies Maroc (CAN-2025), déploie un dispositif exceptionnel et intégré afin d’assurer des déplacements fluides et sécurisés, d’offrir aux supporters un accueil de qualité et de contribuer activement à la réussite de cet événement continental majeur.

Anticipant l’affluence de milliers de supporters attendus tout au long de la compétition dans les différentes villes hôtes desservies par le train, l’ONCF mettra en œuvre un plan de transport spécial, articulé autour de navettes dédiées et de trains supplémentaires, soigneusement adaptés aux horaires des rencontres, afin d’assurer des déplacements fluides et sécurisés, indique l’Office dans un communiqué.

Pour faciliter les déplacements des supporters se rendant à Rabat pour encourager l’Équipe Nationale, certains trains en provenance du Sud marqueront un arrêt exceptionnel à la nouvelle gare Rabat Riad, idéalement située à proximité du Stade Moulay Abdellah, fait savoir le communiqué.

Parallèlement, des navettes spéciales assureront une liaison bidirectionnelle entre les gares de Rabat Agdal et Rabat Riad, garantissant ainsi des correspondances rapides et fluides vers l’ensemble des destinations, ajoute la même source.

Ainsi, l’ONCF invite les supporters à consulter régulièrement les horaires spéciaux des trains pour organiser leurs déplacements en toute sérénité.

Pour permettre aux supporters, fans et voyageurs de profiter pleinement de cet événement tout en découvrant le Maroc, l’ONCF lance une offre tarifaire très avantageuse, valable du 15 décembre 2025 au 31 janvier 2026.

Disponible sous la forme d’un Pass 100% digital au prix de 50 DH seulement, cette offre donne droit à une réduction de 30% sur l’ensemble des trains (Al Boraq, Al Atlas et TNR) en 1ʳᵉ et 2ᵉ classe, avec un nombre illimité de voyages.

Pour garantir une circulation fluide et sécurisée dans les gares des villes accueillant les matchs, l’ONCF met en place un dispositif spécial de gestion des flux. Des parcours dédiés et une signalétique spécifique sera installée en gare, en plus de la mobilisation des équipes ONCF, renforcées par des bénévoles et des stagiaires, les jours de match pour orienter, accompagner et informer les supporters, notamment lors de l’accès aux quais et de l’embarquement.

Parallèlement, des équipes techniques assureront une supervision continue 24h/7j afin de garantir la fluidité et la ponctualité des circulations.

L’ONCF encourage l’ensemble des supporters à se conformer aux instructions de circulation et à suivre les recommandations des équipes d’orientation pour garantir des déplacements sûrs et fluides avant et après les matchs.

LR/MAP