OCP-IFC | 100 M$ pour le financement de systèmes alimentaires durables en Afrique

Un accord de financement majeur a été signé entre le Groupe OCP et IFC. D’un montant de 100 M$, il est destiné à soutenir les efforts du Groupe OCP visant essentiellement à favoriser une agriculture durable en Afrique. Les détails.

Ce n’est pas le 1er partenariat entre le groupe OCP et IFC (International Finance Corporation), mais celui-ci vient à point nommé -après plus d’une année de crise sanitaire- consolider les efforts conjoints des deux Groupes en faveur du continent.

Le Groupe OCP, premier producteur mondial de phosphate et leader sur le marché des engrais phosphatés ; et IFC, principale institution de développement du Groupe Banque mondiale, axée sur le secteur privé dans les pays émergents, ont ainsi signé un accord de financement portant sur 100 millions de dollars USD. Ce partenariat contribuera à soutenir les efforts du Groupe OCP visant à consolider ses chaînes de valeur en Afrique, à contribuer au développement économique du continent et à favoriser l’émergence d’une agriculture et de systèmes alimentaires durables dans la région.

C’est OCP Africa, filiale du Groupe OCP, qui sur ce financement pour renforcer sa chaîne logistique et améliorer la disponibilité d’engrais adaptés aux sols et cultures locales de 7 pays africains. Il s’agit de la Côte d’Ivoire, l’Ethiopie, le Ghana, le Kenya, le Nigeria, le Sénégal et la Tanzanie.

Les fonds permettront, par ailleurs de développer de nouveaux programmes d’accompagnement destinés aux agriculteurs locaux.

Outre ce financement, les deux partenaires –OCP et IFC- ont également lancé des projets communs dans les domaines de l’amélioration de la gouvernance d’entreprise et la promotion de la diversité des genres.

Lors de cette signature, Mostafa Terrab, Président-Directeur Général du Groupe OCP a déclaré: «Nous continuons de renforcer le partenariat stratégique entre le

Groupe OCP et IFC. L’accord signé aujourd’hui témoigne des valeurs communes et du niveau élevé de confiance que partagent nos institutions. Nous sommes pleinement engagés pour générer une croissance durable et inclusive, tout en maximisant le potentiel des ressources en phosphate». Puis expliquant les objectifs, il a ajouté: «à travers ce nouvel accord, nous pourrons soutenir plus de cultures, plus d’agriculteurs, plus de communautés, plus d’écosystèmes, afin de mieux nourrir la planète. Nous concrétisons ainsi une nouvelle étape dans la réalisation de notre objectif commun de développer une agriculture durable en Afrique, qui permettra au continent de jouer pleinement son rôle en matière de sécurité alimentaire au niveau mondial».

Ce à quoi a ajouté Makhtar Diop, Directeur Général d’IFC: «Ce partenariat avec OCP s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’IFC visant à promouvoir l’intégration régionale à travers le soutien au développement d’un champion marocain en Afrique subsaharienne, ce qui créera des emplois et encouragera le transfert de technologies». Expliquant à son tour: «À travers ce partenariat, les petits producteurs pourront accéder à des pratiques agricoles intelligentes sur le plan climatique, ce qui leur permettra d’améliorer leur productivité et ainsi leurs moyens de subsistance. Ceci permettra également aux communautés locales d’être plus résilientes face aux effets du changement climatique».

Le Groupe marocain OCP, qui emploie plus de 21.000 collaborateurs et est le premier exportateur mondial de phosphate, a déjà signé deux partenariats antérieurs avec IFC. L’un, visant à renforcer la filière du riz en Côte d’Ivoire et la filière du mil au Sénégal. L’autre, visant à accompagner OCP pour l’obtention de la principale certification mondiale des entreprises pour la diversité des genres – EDGE (Economic Dividends for Gender Equality).

IFC, quant à elle, qui mène des opérations dans plus de 100 pays a, au cours de l’exercice 2020, investi 22 milliards de dollars USD dans des sociétés privées et des institutions financières de pays en développement. L’objectif étant de mobiliser les capacités du secteur privé dans ces pays, afin de combattre l’extrême pauvreté en encourageant la création de nouveaux marchés et nouvelles opportunités.

L’ambition de l’OCP

Nourrir la planète de manière économique et durable

Le Groupe OCP contribue à nourrir une population mondiale grandissante en lui fournissant des éléments essentiels à la fertilité des sols et à la croissance des plantes. Avec un siècle d’expertise, le Groupe OCP est leader mondial sur le marché de la nutrition des plantes et des engrais phosphatés. Le Groupe offre une large gamme d’engrais phosphatés adaptés pour enrichir les sols et augmenter les rendements agricoles, afin de nourrir la planète de manière économique et durable. Basé au Maroc, et présent sur les 5 continents, OCP collabore étroitement avec plus de 350 clients à travers le monde.

Engagé à servir au mieux le développement environnemental et social de l’Afrique, le Groupe OCP met l’innovation au coeur de sa stratégie, notamment pour la mise en place d’une agriculture durable et prospère sur le continent.