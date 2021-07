Programme «UpShift» | Quand les jeunes sont formés à l’entrepreneuriat social…

Partager Facebook

A Tanger, 80 jeunes en situation de vulnérabilité ont pu bénéficier du programme pilote “UpShift”, consistant à leur donner une formation…

UpShift est un programme qui vise à améliorer les compétences des jeunes en situation de précarité, qui ont abandonné tôt les bancs de l’école.

Il est lancé avec l’appui du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports en partenariat avec le ministère de l’Education nationale, ainsi qu’ avec le soutien du Fonds des Nations-Unies pour l’enfance (UNICEF), l’Agence américaine pour le développement international (USAID), le gouvernement britannique et l’association Bidaya.

Ainsi, “UpShift”, lancé en décembre dernier, a pour but de renforcer les compétences de ces jeunes, dans un environnement entrepreneurial où ils sont invités à identifier les problèmes de leurs communautés et concevoir des solutions adaptées.

Des ateliers et sessions de formation ont été organisés dans les maisons de jeunes, les foyers féminins et les écoles de deuxième chance – nouvelle génération, pour mettre en œuvre et inclure l’approche “UpShift” dans le contenu de leurs programmes.

Les bénéficiaires de ce programme ont été sélectionnés après un appel à candidature. Seulement 20 groupes ont pris part aux Bootcamps de quatre jours organisés en janvier 2021 et clôturés par des “pitchs” leurs permettant de présenter leurs projets devant un jury. A l’issue des présentations, 10 groupes ont été choisis pour bénéficier d’un accompagnement de 3 mois pour la concrétisation de leurs projets.

Des pièces de théâtre ont été jouées lors de la cérémonie de clôture du programme UpShift, par des représentations sur les difficultés rencontrées par les jeunes et les enfants durant différentes phases de leurs vies, en plus de la présentation des projets sélectionnés pour bénéficier d’appui et d’un accompagnement.

