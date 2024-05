Nasser Bourita reçoit une délégation péruvienne du gouvernement régional de Piura

Partager Facebook

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a reçu, vendredi à Rabat, une délégation du gouvernement régional de Piura au Pérou.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de ces entretiens, le gouverneur de la Région de Piura, Ernesto Neyra León, a mis l’accent sur l’importance de renforcer davantage les relations entre le Maroc et le Pérou et d’en diversifier les champs de coopération, appelant à tirer profit des énormes potentialités dont disposent les deux pays.

A cet égard, M. Neyra León a indiqué que la signature, mardi dernier à Dakhla, de l’accord de jumelage entre le Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab et le Gouvernement régional de Piura, est l’illustration concrète de la coopération mutuellement bénéfique entre le Maroc et le Pérou.

De son côté, le parlementaire et membre du Congrès péruvien, Eduardo Castillo Rivas, en sa qualité de porte-parole du parti Fuerza Popular à Piura et membre du Groupe de soutien et d’appui à l’initiative d’autonomie marocaine, a insisté sur l’importance de ce jumelage à même de donner un nouvel élan aux relations entre les deux pays qui commémorent le 60ème anniversaire de l’établissement de leurs relations.

L’accord de jumelage, signé lors d’une visite d’une délégation du gouvernement régional de Piura, vise à renforcer les relations de coopération bilatérale dans de nombreux domaines d’intérêt commun.

Par la même occasion, M. Castillo Rivas a exprimé son soutien à l’ouverture d’un Consulat Général du Pérou à la ville de Dakhla.

La visite de la délégation péruvienne dans la région de Dakhla-Oued Eddahab a été l’occasion de s’informer des principaux projets structurants dans la région et de la dynamique de développement et de progrès que connaissent les Provinces du Sud du Royaume à tous les niveaux.

