Mohamed Chouki élu nouveau président du parti du Rassemblement national des indépendants (RNI)

Mohamed Chouki a été élu, samedi à El Jadida, nouveau président du parti du Rassemblement national des indépendants (RNI), succédant à Aziz Akhannouch.

M. Chouki, candidat unique et figure politique de premier plan au sein du RNI, a été élu lors des travaux du congrès extraordinaire du parti, en recueillant 1.910 voix valides sur un total de 1.933 suffrages exprimés, tandis que les 23 voix restantes ayant été annulées.

Lors de ce congrès, la prolongation du mandat des structures du parti a également été approuvée à la majorité.

S’exprimant à cette occasion, M. Chouki a salué le parcours politique et organisationnel du parti, estimant que le RNI a accumulé, à travers ses différentes étapes, une riche expérience qui en fait un acteur central de la scène partisane nationale et une force de proposition engagée au service des grandes causes du Royaume.

Il a affirmé que le parti, à la tête de l’actuel gouvernement, a réalisé des avancées tangibles dans plusieurs chantiers économiques et sociaux, soulignant que ce bilan reflète le sérieux des choix réformateurs adoptés par le RNI et son engagement à mettre en œuvre les programmes gouvernementaux avec responsabilité et en adéquation avec les Hautes Orientations Royales.

M. Chouki a ajouté que ces réalisations constituent une base solide pour poursuivre l’action et renforcer la confiance dans le projet politique du parti, insistant sur la détermination du RNI à poursuivre ce processus et à consacrer les principes de bonne gouvernance, d’équité et d’égalité des chances au profit de l’ensemble des citoyennes et citoyens.

Dans ce contexte, il a exprimé l’ambition du parti de remporter les prochaines échéances électorales, affirmant que cet objectif passe par la poursuite de la mobilisation interne, le renforcement des structures organisationnelles et l’écoute attentive des attentes des citoyens, afin d’assurer la continuité du projet du parti et de consolider sa présence en tant que force politique capable d’accompagner les aspirations du Maroc de demain.

Il a également indiqué que “la validation par la commission électorale d’environ 95 % des candidats appelés à représenter le parti lors des prochaines échéances constitue une preuve claire et tangible de l’état de préparation avancé du RNI, de la cohésion de son organisation interne et de l’efficacité de ses mécanismes de sélection et de décision, reflétant ainsi un parti structuré, confiant en son parcours et prêt à aborder les différentes étapes à venir avec sérénité et responsabilité”.

M. Chouki a insisté sur le fait que la prochaine étape requiert de l’ensemble des militantes et militants du parti une mobilisation consciente, une organisation rigoureuse et un engagement de terrain soutenu, appelant à “poursuivre le travail sérieux et responsable au service des citoyennes et citoyens, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, au service de la stabilité et du progrès du Royaume”.

LR/MAP