Région de l’Oriental | Le Barrage Mohammed V atteint un taux de remplissage de 86%

Le barrage Mohammed V dans la région de l’Oriental affichait, au 6 février, un taux de remplissage exceptionnel de 86%, et ce à la faveur des récentes précipitations qui ont renforcé la sécurité hydrique dans la région et ravivé l’espoir d’une saison agricole prometteuse.

Selon des données officielles, le volume d’eau stocké dans cet ouvrage vital a atteint 141,09 millions de mètres cubes (m3), sur une capacité totale de 164,95 millions de m3, ce qui consacre le rôle crucial du barrage dans la gestion de l’eau du bassin de la Moulouya, tant pour le stockage que pour la protection contre les crues.

D’après le Secrétaire général de l’Agence du Bassin Hydraulique (ABH) de la Moulouya, Mostafa Bouazza, ces pluies ont eu un impact positif sur les autres grands barrages du bassin, puisque le taux de remplissage global dans la basse Moulouya (y compris le barrage Mohammed V) a atteint 76% pour un volume d’environ 300,92 millions de m3.

Ainsi, le barrage situé sur l’oued Za a enregistré un taux de remplissage de 69% (156,75 millions de m3), tandis que le barrage Machraa Hammadi a atteint 66% (3,07 millions de m3), a-t-il détaillé.

Bouazza a fait savoir que, dans le cadre de la gestion de l’excédent, des mesures proactives ont été prises, notamment la création d’une capacité de réserve pour contenir les crues soudaines et le lâcher d’eau à un débit approprié? afin de garantir la sécurité du barrage et de protéger la population et ses biens des risques d’inondation, précisant que ces mesures ont été prises en pleine coordination avec les services centraux du ministère de tutelle, ainsi qu’avec les autorités locales et les autres partenaires concernés.

Dans une déclaration à la MAP, Abderrahmane Adli, chef du barrage Mohammed V, a indiqué que le volume d’eau stockée dans le barrage a connu une augmentation significative, passant de 25,4 millions de m3 (15%) en décembre dernier à plus de 141 millions de m3 actuellement.

Il a ajouté que le barrage Machraa Hammadi constitue le principal point d’alimentation du canal d’irrigation desservant les provinces de Berkane et de Nador, contribuant ainsi à l’irrigation des terres agricoles et à l’approvisionnement en eau potable de plusieurs centres urbains, qualifiant la situation hydrologique actuelle de “rassurante”.

Par ailleurs, les travaux de surélévation du barrage Mohammed V (mis en service en 1967) se poursuivent, afin d’accroître sa capacité de stockage.

Le responsable du projet de surélévation, Lahoucine Baahmed, a souligné que les travaux progressent à un rythme soutenu, avec un taux d’achèvement de 69%, précisant que ce projet stratégique, mené par des compétences marocaines, vise à remédier au phénomène de l’envasement.

La surélévation du barrage de 12 mètres, a-t-il souligné, portera sa capacité de stockage à environ un milliard de m3, contre 165 millions de m3 actuellement.

Cet agrandissement renforcera la sécurité hydrique, assurera l’eau en quantité suffisante pour l’irrigation du périmètre de la Moulouya et la production de l’énergie hydroélectrique et consolidera le système de protection contre les inondations.

Il convient de noter que le projet de surélévation du barrage Mohammed V, qui a débuté en avril 2021, s’inscrit dans la vision proactive du Royaume pour une gestion efficace des ressources en eau et la lutte contre les défis climatiques actuels.

LR/MAP