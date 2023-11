MEDays 2023 | Débat autour des moyens de surmonter les multiples crises en Afrique

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les moyens de surmonter les multiples crises auxquelles fait face l’Afrique ont été au centre d’un panel tenu, samedi à Tanger, dans le cadre du Forum international MEDays.

Les participants à ce panel intitulé “Sahel, Niger, Libye, Mali, Burkina Faso et Centrafrique : Acteurs multiples, crises multiples ?”, ont mis en relief les multiples aspects des crises que connaissent les pays de la région ainsi que les moyens d’atténuer leurs répercussions à la faveur de la fédération des efforts des différents acteurs concernés au niveau continental.

A cet égard, l’ancien ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Alpha Barry, a souligné la nécessité de renforcer la coopération entre les pays de la Force conjointe du G5 Sahel, et la mobilisation des puissances financières, économiques et militaires ainsi que les acteurs concernés en vue de trouver des solutions à ces multiples crises.

M. Barry a évoqué le phénomène du « terrorisme » et les conflits armés qui ravagent les régions subsahariennes, ainsi que la propagation des « groupes terroristes » qui menacent la sécurité et la paix de la région, appelant à une action urgente pour faire face aux obstacles y afférents, notamment dans le nord du Mali et du Niger.

Pour sa part, l’ancien Premier ministre de la République centrafricaine, Martin Ziguele, a souligné que le continent africain « vit toujours des crises qui menacent sa paix et sa sécurité intérieure, en particulier dans la région de l’Afrique australe », notant que certains pays du continent sont confrontés à de multiples crises politiques, notamment à certaines tentatives de coups d’Etat militaires.

L’intervenant a indiqué que les gouvernements des pays africains doivent intensifier davantage leurs efforts contre le financement des groupes armées afin d’éviter le risque de prolifération des armes de manière « illégale ».

De son côté, la représentante spéciale de l’Union européenne pour le Sahel, Emanuela Claudia Del Re, a affirmé que la question de la paix et de la sécurité est « très préoccupante » même dans l’Union européenne (UE), notamment avec la guerre en Ukraine, mettant l’accent sur la crise à laquelle est confronté le Burkina Faso et son impact sur la sécurité intérieure, notamment la menace croissante des « groupes terroristes » qui contrôlent désormais 40% du territoire burkinabé.

La responsable européenne a assuré que l’UE continue de soutenir et de fournir une aide humanitaire aux pays de la région, afin de les aider à surmonter efficacement les multiples crises, affirmant que Maroc est un acteur majeur et important dans la région du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, notamment en matière d’instauration de la sécurité et de renforcement des systèmes de bonne gouvernance, ainsi que pour la consolidation de la coopération Sud-Sud.

Organisée par l’Institut Amadeus, cette édition du Forum MEDays, qui se tient, du 15 au 18 novembre, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, réunit plus de 200 intervenants de très haut niveau, parmi lesquels des chefs d’État et de gouvernement, des décideurs politiques, des chefs de grandes entreprises internationales et des personnalités internationales de premier plan venus d’une centaine de pays.

LR/MAP