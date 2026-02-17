Marsa Maroc | Un trafic global de plus de 67 Mt en 2025, une croissance de 6%

Le groupe Marsa Maroc a poursuivi, en 2025, sa trajectoire de croissance en atteignant un trafic global record de plus de 67 millions de tonnes (Mt), en hausse de 6% comparativement à une année auparavant.

Cette dynamique s’est également reflétée dans le chiffre d’affaires qui s’est établi à près de 5,8 milliards de dirhams (MMDH), en forte progression de 16% par rapport à 2024, traduisant la montée en puissance continue de l’opérateur portuaire, indique un communiqué de Marsa Maroc.

Le trafic conteneurisé a franchi pour la première fois la barre historique des 3 millions d’EVP (Équivalent Vingt Pieds), une performance qui permet à Marsa Maroc de consolider son rang de 4ème plus grand opérateur à conteneurs en Afrique, précise la même source, ajoutant que ce statut conforte les ambitions de développement de Marsa Maroc au niveau du continent.

Selon le communiqué, toutes les composantes du trafic ont évolué positivement. Le trafic des conteneurs a progressé de 4%, les vracs et marchandises diverses ont ainsi atteint 22 Mt (+4%), les vracs liquides 11 Mt (+5%), le trafic des véhicules neufs a bondi à 150.000 unités (+50%) et l’activité Ro-Ro a dépassé 27.000 unités (+11%).

Ces résultats traduisent une année 2025 qui consolide pleinement le leadership de Marsa Maroc et renforce son positionnement comme acteur portuaire de référence à l’échelle nationale et régionale.

Des performances boursières exceptionnelles

L’année 2025 a été marquée par une performance boursière exceptionnelle pour Marsa Maroc. Porté par des fondamentaux solides et une dynamique opérationnelle soutenue, le cours de l’action a enregistré une progression annuelle de 77%, témoignant de la confiance des investisseurs dans les perspectives de développement de Marsa Maroc.

Cette évolution a propulsé Marsa Maroc au 4ème rang des plus fortes capitalisations de la Bourse de Casablanca en 2025, avec une capitalisation boursière avoisinant les 70 MMDH à fin décembre.

Le titre s’est également distingué par un niveau élevé d’échanges, se positionnant comme le 3ème titre le plus actif en 2025. Cette liquidité soutenue renforce la profondeur du marché sur la valeur et constitue un facteur clé de sa robustesse et de son attractivité auprès des investisseurs, confortant ainsi son statut de valeur de référence sur la place financière.

Une dynamique d’expansion confirmée

En 2025, Marsa Maroc a vu son empreinte géographique franchir un nouveau seuil, s’étendant pour la première fois au-delà du continent africain.

Cette évolution s’est matérialisée par une présence en Espagne, à travers une prise de participation dans Boluda Maritime Terminals, opérateur portuaire implanté dans plusieurs ports entre la péninsule ibérique et les îles Canaries, renforçant ainsi la présence de Marsa Maroc sur les deux rives du détroit de Gibraltar et donnant un nouvel élan aux échanges commerciaux entre le Maroc et l’Espagne.

Parallèlement, Marsa Maroc a consolidé son positionnement à Nador West Med (NWM) à travers des partenariats structurants avec des acteurs mondiaux de premier plan, notamment le groupe MSC, pour l’exploitation du Terminal à Conteneurs Est, ainsi que CMA CGM, pour le Terminal à Conteneurs Ouest.

Marsa Maroc a également renforcé son ancrage à NWM à travers un partenariat avec Boluda Towage pour les activités de remorquage et d’assistance portuaire.

De Nador West Med aux ports espagnols, Marsa Maroc a confirmé en 2025 sa capacité à concevoir, structurer et déployer des projets de développement d’envergure aux côtés de partenaires internationaux de référence.

Ces réalisations consolident la portée du réseau du groupe, désormais étendu à 34 terminaux répartis dans 20 ports, et traduisent un changement d’échelle dans son modèle de croissance.

Un niveau d’investissement sans précédent

Sur le plan des investissements, Marsa Maroc a mobilisé en 2025, une enveloppe globale de 2.415 millions de dirhams, marquant un niveau d’investissement jamais atteint auparavant.

Ces ressources ont été principalement consacrées aux projets de développement et de modernisation, en particulier à l’accompagnement des grands chantiers.

Outre les programmes de modernisation et d’extension des terminaux des ports de Casablanca et de Jorf Lasfar, elles ont également permis la commande de 18 portiques à conteneurs et de 50 grues RTG, destinées aux terminaux de Nador West Med et du port de Casablanca, ainsi que la réalisation de travaux de superstructures dans les deux nouveaux terminaux du port Nador West Med.

