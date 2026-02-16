Le Maroc et le Bahreïn aspirent à hisser leurs relations au rang d’un partenariat complémentaire (MAE bahreïni)

Partager Facebook

Les Royaumes du Maroc et de Bahreïn aspirent à hisser leurs relations distinguées au rang d’un partenariat complémentaire et solidaire, a indiqué, lundi à Laâyoune, le ministre bahreïni des Affaires étrangères, Abdullatif bin Rashid Al Zayani.

Lors d’une conférence de presse conjointe avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, à l’issue de leurs entretiens en marge des travaux de la 6e session de la Haute Commission Mixte Maroc-Bahreïn, M. Al Zayani a fait savoir que les discussions ont porté sur tous les niveaux de la coopération bilatérale ainsi que les moyens de hisser les relations distinguées entre les deux pays frères au niveau d’un partenariat complémentaire et solidaire, conformément à la vision perspicace des leurs Souverains.

A cet égard, le ministre bahreïni des Affaires étrangères a relevé que la Haute Commission Mixte a été l’occasion de faire le point sur les progrès accomplis dans la coopération entre les deux Royaumes dans différents domaines d’intérêt commun, notant que cette 6e session a salué toutes ces réalisations.

Les entretiens ont aussi abordé l’évolution de la situation dans la région et les efforts déployés aux échelles régionale et internationale pour parvenir à des solutions politiques par la voie du dialogue et de la diplomatie, a-t-il noté, soulignant que les deux pays sont attachés à cette voie.

D’autre part, a poursuivi M. Al Zayani, l’accent a été mis sur la nécessité de poursuivre la coordination et la concertation afin de relever les défis et les crises auxquels font face les pays arabes en particulier de manière à préserver la sécurité et la stabilité régionales et défendre les intérêts des pays arabo-islamiques.

En rapport avec la question du Sahara marocain, le ministre bahreïni a réaffirmé le “soutien constant” de son pays à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc et à sa pleine souveraineté sur son Sahara, tout en saluant “la résolution historique 2797 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a consacré l’initiative d’autonomie, sous souveraineté marocaine, comme unique base pour le règlement de ce différend régional”.

M. Al Zayani a insisté, par ailleurs, sur l’importance de poursuivre la coordination entre les deux pays en vue d’unifier leurs positions au sein des différentes organisations régionales et internationales”, rappelant que le Royaume de Bahreïn siègera en 2026 et 2027 en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU.

L’entrevue a également été l’occasion d’aborder différentes questions arabes, islamiques et internationales, de souligner l’importance de la coordination pour contribuer à la préservation de la paix et de la sécurité internationales et de réitérer le ferme soutien aux droits du peuple palestinien, en premier lieu l’établissement d’un État palestinien indépendant et souverain avec Al-Qods-Est pour capitale, a ajouté le ministre bahreïni des Affaires étrangères.

LR/MAP