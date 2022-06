Marrakech | Ouverture de la 7ème Conférence Internationale sur l’Education des Adultes

Partager Facebook

Les travaux de la 7ème Conférence Internationale sur l’Education des Adultes (CONFINTEA VII) ont démarré, mercredi à Marrakech, sous le thème « Apprentissage et éducation des adultes pour le développement durable : un agenda transformateur ».

La cérémonie d’ouverture de cette Conférence internationale, dont les travaux se poursuivront jusqu’au 17 juin dans la cité ocre, a été marquée par un Message Royal adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux participants, et dont lecture a été donnée par le Chef du Gouvernement, M. Aziz Akhannouch.

« En accueillant la présente Conférence, le Royaume du Maroc réaffirme son adhésion effective au principe d’apprentissage tout au long de la vie », a souligné le Souverain dans ce Message, réaffirmant que cet engagement « s’est traduit dans les faits, par l’intégration des villes de Chefchaouen et de Benguérir, au réseau mondial des villes apprenantes, ainsi que par l’attribution au Maroc de la Chaire de l’UNESCO ».

Sa Majesté le Roi a indiqué que ces réalisations ont été rendues possibles grâce à la création par le Royaume d’un Observatoire de l’apprentissage tout au long de la vie et au concours qu’il a apporté à l’élaboration des mécanismes de suivi et d’évaluation des niveaux d’apprentissages, en partenariat avec l’Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie (UIL).

Le Souverain a, en outre, noté que le Royaume se distingue par une forte dynamique impulsée par les efforts concertés de tous les acteurs des secteurs public et privé, des universités, des collectivités territoriales, des organes de la société civile et des partenaires internationaux qui s’attachent à mettre en œuvre les politiques et les programmes dédiés à l’apprenant adulte.

Dans ce sens, SM le Roi a appelé à la création de l’Institut africain pour l’apprentissage tout au long de la vie, faisant savoir que cette initiative de portée africaine vise à renforcer la coordination et la coopération Sud-Sud dans le domaine de l’apprentissage des adultes et de l’apprentissage tout au long de la vie.

Par ailleurs, intervenant à cette occasion, le Directeur Général de la FAO, M. Qu Dongyu, a souligné l’importance de l’apprentissage pour adultes. Il s’agit de « la clé pour mieux comprendre les défis auxquels nous sommes confrontés et être en mesure de les relever efficacement », a-t-il expliqué.

Dans un message par visioconférence, il a appelé à mettre en place un programme flexible d’éducation pour les populations rurales sur la base des recommandations de cette Conférence, qui fournira des idées novatrices et créera des opportunités de coopération future.

De son côté, la présidente éthiopienne Sahle-Work Zewde s’est félicitée, dans un message par visioconférence, de la tenue de la 7ème Conférence Internationale sur l’Education des Adultes (CONFINTEA VII) à Marrakech, « l’endroit où il faut être pour défendre l’éducation à tous les âges ».

Et de poursuivre que cette rencontre a pour but de mobiliser la communauté internationale sur l’éducation des adultes et d’informer des politiques publiques, faisant savoir qu’il est temps de développer une nouvelle culture de l’apprentissage tout au long de la vie, afin de faire de l’inclusion sociale une réalité pour tous.

Co-organisé par le Gouvernement du Royaume du Maroc et l’UNESCO, cette Conférence de portée mondiale, placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, réunit les parties prenantes du monde entier en vue de façonner l’avenir de l’apprentissage et de l’éducation des adultes au cours de la prochaine décennie.

Elle constitue l’occasion d’examiner les politiques efficaces d’apprentissage et d’éducation des adultes dans une perspective d’apprentissage tout au long de la vie dans des conditions, qui contribuent à la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations-Unies, adoptés en 2015.

Les participants à cette Conférence élaboreront un nouveau cadre d’action sur l’apprentissage et l’éducation des adultes qui remplacera le cadre d’action de Belém, adopté lors de la CONFINTEA VI, tenue au Brésil, en 2009.

La CONFINTEA VII encouragera les États membres de l’UNESCO à mettre en œuvre des politiques, des incitations, des cadres réglementaires, des structures et des mécanismes institutionnels pour contribuer à une culture des droits de l’Homme, à la justice sociale, aux valeurs communes et à la durabilité.

Compte tenu des progrès constants de l’intelligence artificielle, une attention particulière sera accordée à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication pour promouvoir l’accès à l’apprentissage et à l’éducation des adultes, ainsi qu’à l’inclusion.

LR/MAP