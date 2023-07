Maroc/Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Les potentialités d’investissements au cœur d’entretiens entre Alj et Gonsalves

Partager Facebook

Les potentialités d’investissements et la diversification de la coopération économique ont été au centre d’entretiens, vendredi à Casablanca, entre le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj et le Premier ministre de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Ralph Everad Gonsalves, actuellement en visite au Maroc.

Les deux parties ont identifié aux cours de ces entretiens, qui se sont déroulés en présence de Mme Inga Rhonda King, Représentante permanente de Saint-Vincent-et-les-Grenadines auprès des Nations Unies, plusieurs secteurs de coopération économique, notamment l’agriculture, les travaux publics, le tourisme et la finance.

À cette occasion, M. Gonsalves a affirmé que les liens avec le Maroc sont dominés par des relations d’État à État et qu’il était temps d’inclure le secteur privé, pour renforcer l’investissement et le commerce.

« Nous espérons que le déplacement d’une délégation marocaine impliquant l’État et le secteur privé prévue en septembre de l’année en cours offrira de nombreuses possibilités d’investissement et permettra la découverte des opportunités, dont regorge Saint-Vincent-et-les-Grenadines », a-t-il ajouté.

Pour sa part, M. Alj a souligné que le Maroc est un pont entre l’Amérique latine et le monde arabo-africain, et Saint-Vincent-et-les-Grenadines une plateforme vers l’Amérique latine et les îles des Caraïbes.

Sur la base de leurs complémentarités, le Maroc et Saint-Vincent-et-les-Grenadines pourraient développer des liens commerciaux et créer des emplois dans plusieurs secteurs tels que l’agriculture, les produits artisanaux locaux et le tourisme, a-t-il fait valoir.

Après avoir rappelé que le Maroc est l’une des destinations d’investissement les plus attrayantes en Afrique et dans la région, grâce à sa stabilité politique et monétaire, à ses infrastructures de haut niveau, à son centre financier et à la qualité de sa main-d’œuvre, M. Alj a mis l’accent le caractère protecteur du Royaume pour les investisseurs étrangers et son climat favorable aux affaires.

« Sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, une nouvelle charte d’investissement de 52 milliards de dollars a été lancée et permettra de créer 500.000 emplois d’ici 2026. Cette charte ouvre la voie à un ensemble d’incitations financières et non financières, accessibles à tous les investisseurs, qu’ils soient marocains ou étrangers » a-t-il dit.

