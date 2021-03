Maroc-Pologne | Plusieurs opérateurs polonais fortement déterminés à investir dans les provinces du Sud

Partager Facebook

De grands groupes polonais fortement déterminés à investir au Maroc vont se rendre en mai prochain en visite dans le Royaume notamment dans les provinces du Sud.

L’Ambassadeur du Maroc en Pologne, M. Abderrahim Atmoun, a tenu vendredi à Varsovie une réunion avec une délégation de chefs d’entreprises polonais opérant dans divers secteurs économiques afin de préparer leur visite de travail en mai dans le Royaume, notamment dans les provinces du Sud qui connaissent une dynamique de développement tous azimuts.

Plusieurs opérateurs polonais fortement intéressés par les opportunités d’investissement dans divers secteurs porteurs au Maroc avaient matérialisé leur décision d’investir dans les provinces du Sud dans une déclaration signée en Janvier dernier.

La délégation ayant pris part à cette séance de travail est composée de Ryszard Wtorkowski, Président de la société LUG, l’un des principaux fabricants européens de solutions d’éclairage professionnelles.

L’entreprise est spécialisée dans la fabrication de luminaires industriels et d’infrastructures ainsi que dans l’éclairage décoratif et l’éclairage intérieur et extérieur des bâtiments publics, des espaces de vente et objets architectoniques.

Ont également pris part à cette réunion, Krzysztof Majkowski, Président de la société FLYARGO spécialisée dans la technologie de fabrication d’hélicoptères ultralégers à multiples usages, y compris dans l’industrie sanitaire et agricole, Zbigniew Szkopek, Président de la société ALUMAST, spécialisée dans la production de structures porteuses composites : poteaux électriques, d’éclairage et de télécommunication et Piotr Gapanowicz, Président de la société EV CHARGE, producteur de bornes de recharge pour voitures électriques.

La délégation comprend également Tomasz Gutkowski, membre du Conseil de Surveillance de la société KZWM OGNIOCHRON, spécialisée dans la fabrication d’équipements et de matériels de lutte contre les incendies, Radoslaw Kaczmarek, Directeur financier de la société EMER, spécialisée de la production de graisses liquides animales et de solutions alimentaires riches en protéines et Robert Jedrzejczyk, Associé Gérant du Cabinet d’Avocats RJ & Partners.

M. Atmoun a exprimé à cette occasion ses remerciements à ses interlocuteurs pour leur confiance et l’intérêt particulier porté au Maroc, notant que cette réunion fait suite à une série de rencontres menées depuis plusieurs mois avec des entreprises polonaises afin de leur présenter les opportunités d’investissement au Maroc et la dynamique de développement économique que connaissent les provinces du Sud, sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI.

L’Ambassadeur et les membres de la délégation ont échangé sur le calendrier des futurs investissements au Maroc et des actions qui doivent êtres entreprises dans ce cadre.

M. Atmoun a présenté aux membres de la délégation le programme détaillé de leur visite au Maroc organisée par l’Ambassade du Royaume en Pologne.

Au programme de cette visite, a dit le diplomate, figurent plusieurs rencontres de haut niveau ainsi qu’avec de futurs partenaires économiques marocains, ajoutant que d’autres initiatives de ce genre seront menées dans les prochains mois.

Dans une déclaration à l’issue de cette réunion, M. Krzysztof Majkowski, Président de la société FlyArgo a exprimé son admiration pour le climat des affaires favorable aux investissements et la dynamique économique que connait le Royaume sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI.

Il a relevé les grandes et multiples possibilités de partenariat et les opportunités d’investissement offertes à la société FlyArgo sur le grand marché marocain mais aussi en Afrique.

Pour sa part, Ryszard Wtorkowski, Président de la société LUG, s’est félicité des résultats de cette réunion qui a permis notamment de mettre en relief les multiples opportunités d’investissement au Maroc et les partenariats à nouer lors de la prochaine visite de prospection.

Il a à cet égard mis l’accent sur l’importance de cette visite qui ouvre la voie aux entreprises polonaises pour investir au Maroc, pays qui constitue une véritable porte d’entrée au marché africain, a-t-il affirmé.

Le président du groupe des sociétés Ogniochron, Emer, Edina,Duka et Milo Radosław Kaczmarek s’est félicité quant à lui du soutien du Maroc aux entreprises polonaises souhaitant investir dans le Royaume.

‘’Nous sommes très heureux pour le soutien à nos projets d’investissement au Maroc et en particulier dans les provinces du Sud, mais aussi en Afrique pour l’expansion de nos affaires’’, a-t-il affirmé.

Kaczmarek a à cette occasion émis le souhait que cette collaboration sera couronnée de succès à l’échelle européenne et contribuera à renforcer davantage les relations entre la Pologne et le Maroc.

De son côté, Robert Jedrzejczyk, Associé Gérant du Cabinet d’Avocats RJ & Partners s’est félicité des résultats de cette séance de travail pour arrêter le programme de la visite afin de bien préparer cette mission dans les provinces du Sud du Royaume.

Il a également indiqué que les entreprises participant à cette mission sont très reconnaissantes pour le soutien qui leur a été fourni afin de réaliser des investissements au Maroc.

