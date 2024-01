Maroc | L’investissement privé a atteint 100 MMDH en 2022 selon Jazouli

Partager Facebook

L’investissement privé a atteint au cours de l’année 2022 un total de 100 milliards de dirhams (MMDH), a annoncé, jeudi à Rabat, le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’évaluation des Politiques publiques.

“Il n’y a pas encore un chiffre officiel, mais d’après nos calculs, l’année 2022 a enregistré globalement quelque 100 MMDH d’investissement privé”, a indiqué le ministre à l’issue de la réunion de la Commission nationale des investissements.

“Les chiffres de 2022 montrent qu’on est sur un bon trend”, a ajouté le ministre, se disant confiant quant à la capacité d’atteindre les objectifs fixés pour la période 2022-2026.

Les perspectives sont très bonnes et tous les indicateurs de l’investissement privé national sont au vert”, a-t-il soutenu.

M. Jazouli a fait savoir à ce propos que son département a lancé une étude pour mettre en place, en collaboration avec le Haut Commissariat au Plan (HCP), un observatoire national de l’investissement et du climat des affaires qui va s’appuyer sur les outils de l’intelligence artificielle et sur les mécanismes modernes de calcul de l’investissement.

Le ministre a en outre souligné que la 3ème Commission nationale des investissements bat des records en termes d’investissement privé avec l’approbation de 42 projets d’un montant global de 7,4 MMDH.

Les projets approuvés répondent aux principes de la nouvelle Charte de l’investissement puisqu’ils concernent différents secteurs et régions du Royaume, a-t-il poursuivi.

Dans le détail, 9 régions et plus de 20 provinces et préfectures sont concernées, a-t-il précisé, notant que ces investissements portent sur des secteurs “fortement créateurs d’emploi”.

Les projets approuvés dans le cadre de la 3ème Commission nationale des investissements sont tous portés par des entreprises privées et devraient permettre la création de plus 16.200 emplois, dont 5.900 directs et 10.300 indirects, a-t-il dit.

Selon le ministère de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, 166 projets d’investissement d’un montant de 218 MMDH ont été approuvés depuis octobre 2021 par la Commission nationale des investissements. La part de l’investissement portée par des entreprises marocaines s’élève à 77%. Ces projets qui concernent 16 secteurs et branches d’activités devraient permettre la création de 110.500 emplois

LR/MAP