La promotion de la région Drâa-Tafilalet au cœur d’une rencontre à Rabat

La promotion des ressources naturelles et du potentiel économique dont regorge la région de Drâa-Tafilalet a été au cœur d’une rencontre organisée, jeudi à Rabat, par la Fondation diplomatique, en présence de plus de 40 ambassadeurs accrédités dans le Royaume.

Cette rencontre, marquée par un exposé du président du Conseil de la région Drâa-Tafilalet, Hro Abrou, sur les potentialités de la région, a été l’occasion d’engager le débat sur les grands chantiers de développement au Maroc, dont celui de la régionalisation avancée.

M. Abrou a souligné l’importance de l’échange d’expertises et de l’ouverture sur les expériences internationales en vue d’accélérer la dynamique de développement dans la région Drâa-Tafilalet, à travers l’investissement dans les secteurs stratégiques (agriculture, énergie et tourisme).

Il a aussi passé en revue les atouts économiques et les ressources naturelles qui caractérisent cette région, ainsi que les incitations offertes aux investisseurs afin de contribuer à la dynamique de développement territorial.

Le président de la région Drâa-Tafilalet a, en outre, mis en exergue le potentiel dans le domaine agricole de la région, soulignant qu’il s’agit d’une des régions les plus importantes du pays avec une superficie arable de 241.000 hectares, soit 2% de sa superficie globale, sachant qu’elle s’accapare 80% de la production dattière du pays.

Par ailleurs, M. Abrou a mis l’accent sur l’importance du secteur du tourisme dans la région, notamment le tourisme oasien, mettant en évidence le rôle du secteur du cinéma comme vecteur du développement socioéconomique dans la région.

De son côté, le président de la Fondation diplomatique, Abdelati Habek, a affirmé que cet événement s’inscrit dans le cadre des activités organisées par la Fondation au profit des ambassadeurs étrangers accrédités à Rabat et des représentants des organisations internationales en vue de mettre en avant les ressources naturelles et les potentialités socioéconomiques et culturelles des différentes régions du Royaume.

Cette rencontre vise aussi l’échange avec les membres des Conseils régionaux pour renforcer la coopération économique et les partenariats internationaux dans divers domaines, ainsi que la mise en valeur de la dynamique continue de développement que connaît la région, particulièrement les projets des énergies renouvelables.

