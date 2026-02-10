Maroc-Australie | L’INRA et l’ACIAR s’engagent pour une agriculture durable et innovante

L’Institut national de la recherche agronomique (INRA) et le Centre Australien pour la recherche agricole internationale (ACIAR) ont signé, mardi à Rabat, un Mémorandum d’entente (MoU) pour la promotion d’une recherche agricole durable.

Signé par la directrice de l’INRA, Lamiae Ghaouti, et la Responsable de programme de recherche à l’ACIAR, Rita Ritchie, lors d’une visite d’une délégation officielle d’ACIAR conduite par l’Ambassadeur d’Australie au Maroc, Damian Donovan, ce MoU s’inscrit dans le cadre du programme de coopération Afrique-Australie pour une agriculture adaptée au climat (AAPCRA), en phase avec la stratégie nationale “Génération Green 2020-2030”.

À travers ce Mémorandum d’Entente, les deux parties s’associent pour asseoir les bases d’une coopération structurée s’articulant autour du développement de projets conjoints de recherche agricole, du renforcement des capacités, la formation et l’échange d’expertise et de l’innovation en agriculture climato-intelligente.

Il s’agit également de la mise en réseau des chercheurs et valorisation des résultats scientifiques, ainsi que de la promotion d’approches collaboratives pour une agriculture durable et résiliente.

Dans le même cadre, une lettre d’entente a été signée entre Mme Ghaouti M.Donovan, marquant une étape significative dans la promotion de la recherche et de l’innovation au service de la durabilité des systèmes alimentaires et agricoles.

Dans une déclaration à la MAP à l’issue de cette rencontre, M. Donovan a affirmé que cette coopération contribuera à renforcer la résilience face aux défis climatiques et à ouvrir de nouvelles perspectives pour l’agriculture au Maroc et en Afrique.

Ainsi, il a mis en avant la volonté de l’Australie de soutenir la recherche scientifique et l’innovation agricole au service de la sécurité alimentaire et de la résilience des systèmes agricoles.

De son côté, Mme. Ghaouti a qualifié cette signature de “moment particulièrement important” pour la coopération maroco-australienne, soulignant qu’elle s’inscrit pleinement dans les orientations du gouvernement australien et dans la stratégie nationale “Génération Green”, qui place l’innovation et la durabilité au cœur du développement agricole du Royaume.

“Ce partenariat permettra de mettre en œuvre des projets conjoints dans des domaines prioritaires tels que l’agriculture résiliente au climat, l’efficience de l’eau, la gestion de la sécheresse, les pâturages et l’agriculture de conservation”, a précisé Mme Ghaouti.

Et d’ajouter que cette collaboration maroco-australienne contribuera à renforcer la capacité de l’INRA à accompagner les transformations du secteur agricole, en favorisant la recherche appliquée et l’innovation au service de la sécurité alimentaire et du développement durable.

Doté d’une enveloppe de 76,4 millions de dollars australiens sur six ans, l’AAPCRA vise à renforcer la recherche et l’innovation en matière de pratiques agricoles durables et adaptées aux défis climatiques, en Afrique du Nord et de l’Ouest, notamment au Maroc, en Égypte, au Ghana et au Nigeria.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations scientifiques et techniques bilatérales entre le Royaume du Maroc et l’Australie dans les domaines de l’agriculture, de l’innovation et de la résilience climatique.

Elle constitue également une occasion pour des échanges fructueux et prometteurs entre experts marocains et australiens, portant sur les perspectives de collaboration autour des domaines de recherche prioritaires et les opportunités stratégiques offertes par ce partenariat bilatéral.

LR/MAP