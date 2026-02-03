Marché du travail | 193.000 postes d’emplois créés au Maroc entre 2024 et 2025

Partager Facebook

L’économie nationale a créé 193.000 postes d’emploi entre l’année 2024 et celle de 2025, ressort-il d’une note d’information du Haut-Commissariat au Plan (HCP) relative à la situation du marché du travail en 2025.

Cette situation est le résultat d’une augmentation de 203.000 postes en milieu urbain et d’une diminution de 10.000 en milieu rural, précise le HCP, ajoutant que par type d’emploi, cette création est due à la hausse du volume de l’emploi rémunéré de 249.000 et à la baisse de l’emploi non rémunéré de 55.000 postes.

D’après la même source, le taux d’activité a stagné, entre 2024 et 2025, à 43,5%. Par milieu de résidence, ce taux a reculé de 0,4 point à 46,1% en milieu rural et a augmenté de 0,2 point à 42,2% en milieu urbain.

En outre, ce taux a connu une quasi-stagnation aussi bien parmi les hommes (de 68,6% à 68,5%) que les femmes (de 19,1% à 19%).

De son côté, le taux d’emploi est passé de 37,7% à 37,8% au niveau national. En milieu rural, il a enregistré une baisse de 0,3 point à 43% contre une hausse de 0,4 point à 35,3% en milieu urbain.

Ce taux a augmenté de 0,4 point pour les hommes (de 60,7% à 61,1%) et a baissé de 0,2 point pour les femmes (de 15,3% à 15,1%).

LR/MAP