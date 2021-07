L’UE valide 12 plans nationaux de relance

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les ministres de l’Economie et des Finances de l’Union européenne (UE) ont validé, mardi, les plans de relance de douze États membres, ouvrant la voie aux premiers décaissements dès cet été, indique un communiqué du Conseil de l’UE.

L’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la France, la Grèce, l’Italie, la Lettonie, le Luxembourg, le Portugal et la Slovaquie ont ainsi obtenu le feu vert pour utiliser les fonds de l’UE relatifs à la reprise et la résilience afin de stimuler leurs économies et de faire face aux retombées de la pandémie de Covid-19, précise le Conseil qui relève avoir reçu de la Commission, en juin, une évaluation positive des plans de ces 12 États membres.

Selon la même source, l’adoption des décisions d’exécution du Conseil relatives à l’approbation des plans nationaux pour la reprise et la résilience constitue la dernière étape avant que les États membres puissent conclure des conventions de subvention et des accords de prêt avec la Commission européenne et commencer à recevoir des fonds pour mettre en œuvre leurs plans nationaux.

“Avec le soutien de l’UE, les États membres peuvent entamer les réformes et les investissements nécessaires à la reprise, au renforcement et à la transformation de nos économies. Les décisions adoptées par le Conseil permettront aux États membres d’utiliser les fonds non seulement pour sortir de la crise du Covid-19, mais aussi pour créer une Europe résiliente, plus verte et plus numérique, innovante et compétitive pour les prochaines générations de l’UE”, s’est félicité Andrej Šircelj, ministre slovène des Finances, dont le pays assure depuis le 1er juillet la présidence tournante du Conseil de l’UE.

L’aide financière de l’UE au titre de la facilité pour la reprise et la résilience dotée d’un budget de 672,5 milliards d’euros dans le cadre de l’instrument de relance “Next Generation EU” vise à stimuler la relance économique européenne en soutenant les réformes et les projets d’investissement des États membres. Les mesures approuvées dans le cadre des plans nationaux s’articulent autour de six domaines d’action; à savoir notamment la transition écologique et numérique, la croissance intelligente, durable et inclusive, ainsi que de la cohésion sociale et territoriale.

LR/MAP