L’ONU appelle à la pleine réalisation des droits des personnes autistes

A l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a salué « les contributions importantes que les personnes autistes apportent dans tous les pays et dans toutes les communautés ».

Mais, il a noté, dans un message publié pour cette journée célébrée le 2 avril, que des obstacles continuent d’empêcher les personnes autistes à travers le monde d’exercer leurs droits fondamentaux à l’éducation, à l’emploi et à l’inclusion sociale – droits reconnus dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Programme de développement durable à l’horizon 2030.

Selon le Secrétaire général, pour réaliser ces droits fondamentaux, les États doivent investir dans le renforcement des systèmes locaux d’appui, l’éducation inclusive et des programmes de formation et offrir aux personnes autistes les moyens d’exercer les mêmes droits que le reste de la population en leur donnant accès à des solutions qui tirent parti des technologies.

« Afin d’intensifier l’appui et les investissements dans les pays et les communautés, il faut travailler main dans la main avec les personnes autistes et leurs alliés », a-t-il ajouté, appelant à s’unir « pour réaliser les droits des personnes autistes et faire en sorte que le monde soit inclusif et accessible pour tous et toutes ».

Depuis que l’Assemblée générale des Nations Unies a désigné le 2 avril comme Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme en 2007, les Nations Unies ont observé cette journée comme un moyen d’affirmer et de promouvoir la pleine réalisation de tous les droits de l’homme et libertés fondamentales des personnes autistes.

Des progrès considérables ont été réalisés en matière de sensibilisation et d’acceptation de l’autisme, notamment grâce aux nombreux défenseurs de l’autisme qui ont travaillé sans relâche pour faire connaître l’expérience vécue par les personnes autistes au reste du monde.

Mardi 2 avril, un événement virtuel doit se dérouler avec pour thème « De la survie à l’épanouissement personnel : les personnes autistes partagent des perspectives régionales ».

L’événement, organisé par le Département de la communication globale des Nations Unies, verra la participation de personnes autistes venant de tous horizons, représentant six régions : Afrique, Asie et Pacifique, Europe, Amérique latine et Caraïbes, Amérique du Nord et Océanie. Les intervenants partageront leurs réflexions sur la situation dans leurs régions respectives, ainsi que sur l’importance de la mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD) pour que les personnes autistes puissent s’épanouir librement.

LR/MAP