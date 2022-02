L’ONMT enclenche la reprise avec les partenaires espagnols

Partager Facebook

L’Office national marocain du Tourisme (ONMT) a annoncé, lundi, l’enclenchement de la reprise avec les partenaires espagnols.

C’est aujourd’hui que le Maroc réouvre son espace aérien. Une date qui coïncide avec la fin de la tournée de Adel El Fakir, Directeur Général de l’ONMT et ses équipes qui sont aujourd’hui à Madrid pour mettre au point la reprise avec les principaux prescripteurs de voyage espagnols, indique l’Office dans un communiqué.

L’étape madrilène conclut ainsi cette première tournée commerciale, promotionnelle et de communication de l’ONMT, engagée il y a une semaine sur trois des marchés principaux du Maroc (France, Royaume Uni, Espagne) afin d’accélérer la dynamique de reprise accompagnant la réouverture du ciel marocain.

Il est essentiel pour nous d’être présent en Espagne auprès de nos partenaires pour activer une reprise très attendue des deux côtés de la Méditerranée, a dit M. El Fakir, cité par le communiqué.

Cette visite intervient peu de temps après la présence remarquée de l’ONMT à la 42ème édition du Salon international du tourisme de Madrid (le FITUR du 19 au 23 janvier). Elle fait également suite au déploiement d’une nouvelle Task Force dans la capitale espagnole, témoignant de l’importance de ce marché dans la stratégie de reprise de la destination Maroc.

« L’aérien est aujourd’hui notre cheval de bataille. Notre objectif, aujourd’hui étant de sécuriser les capacités aériennes des principales grandes compagnies pour amorcer une reprise rapide de l’activité touristique au Maroc », a souligné M. El Fakir.

Le DG de l’ONMT a ainsi tenu une rencontre avec le top mangement de la compagnie aérienne nationale Iberia. Un renforcement du partenariat stratégique entre l’ONMT et Iberia dès la saison Été 2022 est ainsi prévu. Celui-ci prévoit d’assurer la promotion du Maroc dans tout le réseau Iberia comptant plus de 100 destinations européennes et sud-américaines, ce qui devrait entraîner une forte augmentation des liaisons vers les villes de Casablanca, Marrakech et Tanger.

Iberia a annoncé, pour sa part, une reprise de 100% de ses capacités pour la ligne Madrid-Tanger (en référence à la saison Été 2019) à raison de 7 fréquences hebdomadaires, et à une reprise de 76% pour la ligne Madrid-Marrakech soit 9 fréquences par semaine. Ce qui n’est qu’une première étape, compte tenu du très fort potentiel de cette ligne en raison de son rôle d’interconnexion avec les liaisons en provenance des Amériques et d’autres pays européens, dont les ressortissants ont déjà constitué 35% des passagers vers Marrakech lors de l’Été 2021.

M. El Fakir a également rencontré les responsables de la Direction Europe du groupe expédia, géant mondial de la distribution en ligne du voyage et un des plus puissants acteurs de le vente online des voyages vers le Maroc. Le but étant d’assurer rapidement une reprise dynamique des ventes en direction du Royaume et de déployer une offre à la fois de communication conjointe et aussi une offre commerciale d’environ 440 000 nuitées pour l’été 2022 vers le Maroc, soit une reprise de 80% des objectifs réalisés précédemment (été 2019).

En 2019, Expedia avait réalisé presque 1 million de nuitées au Maroc au départ des principaux marchés émetteurs à savoir 7% des nuitées globales réalisées sur le Maroc.

Le programme de travail de cette journée comprenait également une rencontre avec le groupe Logitravel/El Corte Inglés, important Tour-opérateur en ligne qui occupe la troisième place dans la catégorie des tour-opérateurs en ligne en Espagne, et la première place au Portugal.

Le groupe revendique plus de 11 millions de clients directs et plus de 50 millions d’utilisateurs uniques par mois dans plus de 100 pays. Objectif de cette rencontre: booster les ventes Logitravel/El Corte Inglés sur le Maroc.

À travers cette tournée, l’ONMT concrétise l’ensemble des efforts de préparation de la relance touristique entamés depuis plusieurs mois, et adresse un message fort de confiance à ses partenaires commerciaux européens ainsi qu’à l’opinion publique pour une reprise qui s’annonce sous les meilleurs auspices.

LR/MAP