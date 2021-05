L’OMS confirme une nette baisse du nombre de nouveaux cas de Covid dans le monde

Partager Facebook

La courbe des nouveaux cas de Covid-19 continue de suivre une trajectoire à la baisse dans le monde, a annoncé mercredi l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

“Au cours de la semaine écoulée, le nombre de nouveaux cas de Covid-19 et de décès a continué de diminuer, avec plus de 4,1 millions de nouveaux cas et 84.000 nouveaux décès signalés”, a indiqué l’OMS dans son dernier bulletin épidémiologique. Il s’agit d’une baisse respective de 14% et de 2% par rapport à la semaine précédente.

Avec 524.944 contaminations, la région européenne a enregistré la plus forte baisse (-25%) du nombre de nouveaux cas et de décès au cours de la semaine écoulée. Elle est suivie par l’Asie du Sud-Est, avec plus de 2 millions de nouvelles infections, soit -21%.

Le nombre de cas signalés par les Régions des Amériques (+2%), de la Méditerranée orientale (-2%), de l’Afrique (+4%) et du Pacifique occidental (-1%) était similaire à celui de la semaine précédente.

Les données par pays montrent toutefois une forte prévalence de la maladie en Inde. Avec 1.846.055 de nouveaux cas, New Dehli arrive en tête parmi les pays ayant signalé les nombres les plus élevés de nouvelles infections au cours des sept derniers jours. Mais il s’agit d’une baisse de 23%.

Suivent le Brésil (451.424 nouveaux cas, hausse de 3%), l’Argentine (213.046 nouveaux cas, augmentation de 41%), les États-Unis d’Amérique (188.410 nouveaux cas, baisse de 20%) et la Colombie (107.590 nouveaux cas, diminution de 7%).

Par ailleurs, le Pacifique occidental a signalé la plus forte augmentation du nombre de décès (+22%), tandis que les autres régions ont signalé des diminutions ou des chiffres similaires à ceux de la semaine précédente. Avec 12.983 nouveaux décès, c’est également l’Europe qui a recensé la plus forte baisse, soit -21% par rapport à la semaine écoulée.

Plus généralement, malgré une tendance mondiale à la baisse au cours des quatre dernières semaines, l’incidence des cas et des décès dus au Covid-19 reste “élevée”. Selon l’Agence sanitaire mondiale de l’ONU, des “augmentations substantielles” ont été observées dans de nombreux pays à travers le monde.

Au total, 167 millions cas confirmés dont 3,472 millions décès ont été signalés dans le monde. Et à la date du 24 mai 2021, l’OMS fait état d’un total de 1.489 millions doses de vaccin administrées sur la planète dont la majorité dans les pays riches.

LR/MAP