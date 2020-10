L’Espagne veut mobiliser 72 milliards d’euros pour son plan de relance

Partager Facebook

Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a annoncé, mercredi, que le “Plan pour la relance, la transformation et la résilience de l’économie espagnole” mobilisera 72 milliards d’euros de fonds européens au cours des trois prochaines années, une période durant laquelle il contribuera à hauteur de 2,5% au PIB par an et créera plus de 800.000 emplois.

M. Sánchez a souligné, lors d’une cérémonie de présentation de ce plan par vidéoconférence, que cette feuille de route vise la « modernisation » de l’Espagne et une croissance « inclusive », pour laquelle il a détaillé que sur les 140.000 millions d’euros, soit 11% du PIB, que l’Espagne recevra entre 2021 et 2026 des fonds européens, le plan de relance mobilisera 72.000 millions les trois premières années, provenant du mécanisme de relance et de résilience (59.000 millions) et du fonds « React-Eu » (12.400 millions).

A cela il faut ajouter plus de 79 milliards attendus des fonds structurels et de la politique agricole commune (PAC) pour 2021-2027, a-t-il dit.

Plus précisément, les investissements verts liés à la transition écologique (37% du total) et numérique (33%) représenteront 70% de l’investissement total, a précisé M. Sanchez, qui a noté que l’effet multiplicateur de la « modernisation » du plan générera plus de 2,5% de croissance supplémentaire du PIB chaque année au cours des trois prochaines années et créera plus de 800.000 emplois sur la même période.

De même, M. Sanchez a indiqué que la relance nécessite la mobilisation de « toutes les énergies nationales », et a demandé que le plan de relance soit mis en œuvre « dès que possible » et que le calendrier soit accéléré.

