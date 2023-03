Les drones iraniens constituent un danger pour l’Europe et l’Afrique du Nord (Israel Hayom)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Des experts occidentaux ont mis en garde contre le danger de la propagation d’armements iraniens dans le Maghreb, à travers l’implantation de Téhéran en Algérie et son soutien au “polisario”, écrit mercredi le quotidien “Israel Hayom”.

Dans un article sous le titre “Les drones iraniens en Algérie menacent l’Europe”, le média israélien relaie les inquiétudes de plusieurs experts occidentaux quant au danger des drones iraniens pour des zones toujours plus grandes en Afrique du Nord et même en Europe.

Le journal rapporte les propos de l’expert américain en affaires stratégiques, Llewellyn King, selon lequel “l’Iran possède des drones basés en Afrique du Nord qui ne représentent pas seulement une menace pour le Maroc, mais aussi pour l’Europe”. Ces drones peuvent causer des dégâts à divers niveaux, tant dans des centres balnéaires, que dans des édifices militaires et des infrastructures électriques, renchérit-on.

La publication met également en garde contre l’usage de ces drones par le “polisario”, rapportant des propos d’observateurs qui estiment que “mettre cette artillerie à disposition d’une entité qui ne jouit pas de reconnaissance internationale et qui reçoit ses ordres d’un régime qui jette de l’huile sur le feu est susceptible de mettre l’Europe en danger, de même que les intérêts américains et israéliens au Maroc”.

Mettre ces drones à disposition du “polisario” constitue également un danger pour la région du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, où des groupes extrémistes étendent leur influence, poursuit la même source, notant que cela intervient au moment d’une crise entre la France et certains de ses alliés traditionnels en Afrique et que rien n’empêche le “polisario” de vendre ces drones à des organisations terroristes dans la région.

LR/MAP