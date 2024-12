Le rapport annuel de l’ANRF présenté au chef du gouvernement

Partager Facebook

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a reçu jeudi à Rabat le président de l’Autorité nationale du Renseignement financier (ANRF), Jawhar Nfissi, qui lui a présenté le rapport annuel de l’Autorité pour l’année 2023 conformément aux dispositions de la loi 05-43 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, telle que modifiée et complétée.

Le troisième rapport sur l’évaluation nationale des risques liés au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme souligne l’évolution croissante des indicateurs d’activité de l’ANRF au cours de l’année 2023, tant en ce qui concerne les déclarations de soupçon soumises ou les demandes d’informations faites aux niveaux national et international, ou encore les transmissions aux autorités judiciaires compétentes, indique un communiqué du département du chef de gouvernement.

Au plan international, le rapport met en lumière les efforts de coopération avec les organisations et instances internationales et régionales spécialisées, qui entendent consacrer la position du Royaume et le respect de ses engagements internationaux en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

A cet égard, le président de l’ANRF a mis l’accent sur les initiatives prises en vue de mettre à niveau et de renforcer le système national de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, en matière de coordination entre les différentes parties concernées, notamment les autorités judiciaires, les autorités de mise en application de la loi, les autorités de supervision et les autorités de surveillance.

Il a également souligné les efforts entrepris en vue de renforcer l’observation des recommandations émanant du Groupe d’action financière (GAFI), en cohérence avec les normes internationales.

