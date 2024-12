Madrid | Loudiyi participe à la 20e réunion des ministres de la Défense de l’Initiative “5+5 Défense”

Partager Facebook

En exécution des Hautes Instructions Royales, le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense nationale, Abdeltif Loudyi, a pris part, jeudi à Madrid, à la 20ème réunion des ministres de la Défense des pays membres de l’Initiative “5+5 Défense”.

Cette réunion a été l’occasion de dresser le bilan des activités de coopération réalisées en 2024 et d’établir le plan d’action pour l’année 2025.

Dans son allocution à cette occasion, M. Loudiyi a souligné que le Maroc a constamment affiché, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, son plein engagement et attachement aux différentes initiatives visant le maintien de la paix, de la stabilité et de la sécurité couplé au développement économique et social de la région.

Mettant l’accent sur les défis sécuritaires auxquels fait face la région, le ministre délégué a affirmé que le Royaume demeure prêt à toute forme de coopération bilatérale et multilatérale visant la lutte contre l’immigration illégale et les menaces terroristes.

Et d’ajouter que le Maroc plaide, à ce titre, en faveur d’une approche globale basée sur la responsabilité partagée qui traite de manière solidaire et efficace ces risques.

“Nous devons ainsi chercher à déployer des stratégies de partenariat et prévoir des programmes réalistes de co-développement engageant les pays des deux rives de la Méditerranée Occidentale”, a-t-il relevé.

M. Loudyi a, dans cadre, salué les efforts appréciables que l’Espagne a entrepris pour la réussite de la présidence 2024 de l’Initiative et les contributions des pays membres pour faire de cette Initiative un forum de coopération multilatérale privilégié, visant à approfondir le dialogue, la concertation et le partage d’expériences et d’expertise autour des centres d’intérêts communs en matière de sécurité et de défense.

S’agissant du bilan d’actions 2024, le ministre délégué s’est réjoui des résultats satisfaisants enregistrés grâce à l’engagement des pays membres et à l’excellent travail accompli par le comité directeur, sous la présidence espagnole.

A ce titre, a-t-il poursuivi, le Maroc salue les résultats du travail de recherche sur la thématique de “l’impact du changement climatique sur la dynamique de sécurité dans la région méditerranéenne”, qui a permis de recenser les enjeux sécuritaires du dérèglement climatique auxquels est confrontée la région ainsi que les mécanismes de coopération pour le renforcement de la résilience face au changement climatique et ses conséquences néfastes.

En ce qui concerne le plan d’action de l’année 2025, les chefs de délégation des pays membres de l’Initiative “5+5 Défense”, ont mis en relief la richesse et la diversité dudit plan traduisant ainsi la détermination et l’engagement des pays membres pour entretenir le dynamisme et la vitalité de cette Initiative.

Dans ce cadre, le Royaume du Maroc apportera, tout le soutien nécessaire pour la réalisation des activités inscrites au titre de 2025 notamment dans le cadre du travail de recherche intitulé “Sûreté maritime en Méditerranée occidentale : la Contribution de l’Initiative 5+5 Défense”, souligne-t-on.

La présidence tournante de l’Initiative “5+5 Défense” au titre de l’année 2025 sera assurée par la Tunisie.

LR/MAP