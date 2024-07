Le Paraguay se positionne comme une « fenêtre d’opportunités » pour les investisseurs étrangers

Partager Facebook

Le Paraguay, l’une des économies les plus dynamiques en Amérique du sud, s’est positionné comme une « fenêtre d’opportunités » pour les investisseurs étrangers, à l’occasion d’une rencontre du président paraguayen, Santiago Pena, avec des investisseurs espagnols.

Le chef de l’État paraguayen a exprimé son « enthousiasme » après sa réunion avec les hommes d’affaires espagnols, représentant des secteurs aussi variés que l’industrie pharmaceutique, la communication audiovisuelle, l’eau, les énergies renouvelables et le cannabis médicinal.

« Le Paraguay s’ouvre au monde pour attirer les investissements (…). Nous parlons des grandes opportunités d’investissement et de nos avantages concurrentiels », a écrit Santiago Pena sur son compte X après sa rencontre avec les investisseurs espagnols.

Cité par l’agence de presse paraguayenne « IP », le président a ajouté que cette rencontre « renforcera les liens commerciaux et ouvrira de nouvelles portes au développement économique et aux échanges commerciaux » avec l’Espagne et l’Europe en général.

L’agence « IP » souligne que la délégation espagnole a exploré pendant quatre jours les opportunités d’investissements dans plusieurs départements du pays.

Le chef de la délégation espagnole, Eduardo Alvarez, a mis l’accent sur la récente visite en Espagne de Santiago Pena, qui a généré, selon lui, « une vague d’attentes et de synergies avec un agenda riche en réunions d’affaires ».

Alvarez « s’est dit convaincu que des investissements seront réalisés à moyen terme et que l’expérience partagée attirera davantage d’hommes d’affaires espagnols ».

Selon « IP », la mission des hommes d’affaires espagnols « représente une avancée significative dans la promotion du Paraguay à l’échelle internationale, reflétant les efforts du gouvernement paraguayen pour mettre en valeur la fenêtre d’opportunité actuelle pour attirer les investissements et renforcer l’économie du pays ».

Le Paraguay arrive en tête des pays de la région qui vont enregistrer la croissance économique la plus rapide en 2024.

Selon le Fonds monétaire international (FMI), la croissance du Produit Intérieur brut de ce pays devrait dépasser 3,8 % cette année, un rythme qui devrait se maintenir en 2025.

LR/MAP