Le Maroc fortement engagé dans la lutte contre le terrorisme, selon une stratégie nationale holistique et intégrée (DGSN)

Le Maroc est fortement engagé dans la lutte contre l’extrémisme et le terrorisme, selon une stratégie nationale cohérente, holistique et intégrée, a affirmé, lundi à Rabat, le directeur central de la police judiciaire à la Direction générale de la sureté nationale (DGSN), Mohamed Dkhissi.

S’exprimant à l’ouverture d’un forum international sous le signe “La culture et les arts et leur rôle dans la lutte contre le crime et l’extrémisme”, à l’initiative de l’Organisation mondiale islamique pour l’éducation, la science et la culture (ICESCO), M. Dkhissi a expliqué que cette stratégie, qui prend en compte tous les facteurs conduisant à l’extrémisme et au terrorisme, est fondée sur une approche juridique, sécuritaire, religieuse, socio-économique, sociale et des droits de l’Homme, reconnue à l’international.

Il a ainsi fait savoir que de nouvelles entités nationales ont été créées pour surveiller les transactions financières suspectes et appliquer les résolutions des Nations Unies concernant la lutte contre le terrorisme, telles que l’Autorité nationale du renseignement financier et la Commission nationale chargée de l’application des sanctions prévues par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies relatives au terrorisme, à la prolifération des armes et à leur financement.

Sur un autre registre, M. Dkhissi a souligné que la restructuration du domaine religieux est l’une des forces sur lesquelles repose la stratégie du Royaume dans la lutte contre la pensée et le discours extrémistes, qui appelle à un Islam du juste-milieu sous la bannière de la Commanderie des Croyants.

Cette institution, enracinée dans les cœurs et les esprits des marocains, représente le ciment qui rassemble toutes les composantes de la société marocaine dans toute sa diversité, a-t-il souligné, notant qu’elle fait de Sa Majesté le Roi Mohammed VI le véritable et l’unique garant du bien-être spirituel et religieux.

M. Dkhissi a également mis en avant les efforts de la diplomatie religieuse adoptée par le Maroc, principalement au niveau des pays voisins menacés par l’extrémisme religieux.

Il a souligné, dans ce contexte, la contribution à la conception de programmes de formation et à la diffusion des enseignements de l’Islam modéré sur les chaînes de télévision et de radio par les imams, d’une manière qui facilite la compréhension des significations et des secrets du vrai islam.

Dans la même lignée, M. Dkhissi a rappelé que le Royaume a lancé depuis 2005, l’Initiative nationale pour le développement humain, appuyée par la Fondation Mohammed V pour la solidarité et la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, dans le but de promouvoir le développement humain des générations montantes.

Et de noter que la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion a lancé en 2017, en coordination avec le Conseil national des droits de l’homme, la Rabita Mohammadia des Oulémas, les ministères concernés et la présidence du ministère public, le programme “Moussalaha”.

Ce programme cible les détenus impliqués dans des affaires d’extrémisme et de terrorisme, en adoptant une approche pédagogique visant à réconcilier le détenu avec lui-même d’abord, puis avec le texte religieux à travers une compréhension correcte de celui-ci, et enfin avec la société et tout le cadre juridique et les obligations qui l’accompagnent, a-t-il relevé.

Dans le cadre de sa stratégie de coopération avec d’autres acteurs sur le terrain et en coordination avec les services relevant du Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) initie, au début de chaque année scolaire, une campagne nationale de sensibilisation dans les établissements éducatifs, a-t-il, en outre, indiqué, précisant que cette campagne, supervisée par des cadres expérimentés de la DGSN, aborde divers sujets, dont la prévention des dangers de la consommation de drogues et d’alcool ainsi que le harcèlement sexuel des enfants.

Elle comprend également le soutien aux comportements préventifs contre les agressions physiques ou les atteintes aux biens, ainsi que la sensibilisation aux tendances extrémistes destructrices utilisées par les groupes terroristes pour masquer leurs sombres desseins en participant à l’élaboration de scénarios de courts métrages sur la façon dont Internet est utilisé pour attirer les jeunes, a-t-il ajouté.

M. Dkhissi a fait savoir que la pensée ne peut être affrontée que par la pensée, et que les idées sombres ne peuvent être contrées que par la présentation d’idées éclairées qui déracinent le terrorisme de ses fondements. Il a affirmé que le rôle de la culture et de l’art est indispensable dans l’illumination des esprits des jeunes et dans leur purification des marécages de l’extrémisme et du terrorisme.

Organisée à l’initiative de la Présidence du Ministère Public, en partenariat avec la DGSN et le Commandement de la Gendarmerie Royale, cette session de formation de trois jours profite aux responsables du ministère public, aux juges d’instruction et aux officiers de la police judiciaire, relevant des circonscriptions judiciaires des Cours d’Appel de Rabat, Kénitra, Tanger, Tétouan et d’Al Hoceima, aux préfets de police, aux chefs des services de sécurité, et aux commandants régionaux de la Gendarmerie Royale.

Cette formation vise à renforcer la coopération et la communication entre les différentes institutions et intervenants dans la justice pénale, et à consolider les liens de coopération et de coordination entre ces composantes.

LR/MAP