Le Maroc et l’Italie expérimentent des solutions innovantes pour fluidifier les procédures d’import/export

Les ports de Casablanca et de La Spezia en Italie expérimentent de nouvelles solutions innovantes pour fluidifier les flux de marchandises et créer un couloir logistique international, dans le cadre du programme d’innovation de l’Agence Nationale des Ports (ANP), et du programme Européen FENIX.

L’objectif recherché à travers ce programme consiste à optimiser et simplifier les procédures d’import/export entre les ports de l’ANP et les ports de l’Union Européenne, indique un communiqué conjoint de l’ANP, de Portnet et du port de La Spezia.

Cet objectif pourra être atteint grâce à la normalisation des échanges électroniques entre les Douanes, organismes de contrôle, opérateurs de manutention, autorités compétentes aux standards internationaux à travers le guichet unique du commerce extérieur Portnet et la reconnaissance mutuelle des formalités de contrôle, ainsi que l’exploitation de nouvelles technologies telles que l’Internet des Objets (IOT), fait savoir la même source.

La première phase du projet pilote relatif à l’International Fast & Secure Trade Lane a été initiée ces derniers jours. Cette phase concerne l’échange anticipé des données logistiques entre les acteurs impliqués dans le couloir logistique en Italie et au Maroc et l’interopérabilité des systèmes d’information présents dans les ports de La Spezia et de Casablanca.

La deuxième phase concerne, selon la même source, l’échange des documents relatifs aux contrôles douaniers des marchandises en provenance de la Spezia, et l’utilisation du scellé électronique des conteneurs. Aujourd’hui, la première phase est en cours de démarrage au port de Casablanca en concertation avec les différents partenaires.

Le projet est mis en place en vertu d’un protocole d’accord signé entre l’ANP, Portnet et l’Autorité du Système Portuaire de la Mer Ligurienne Orientale qui vise à simplifier et compléter les flux informatifs grâce à l’utilisation de l’IOT ainsi qu’à harmoniser et numériser progressivement les flux documentaires entre les différents acteurs impliqués, en exploitant également des outils innovants tels que Block Chain et Intelligence Artificielle.

LR/MAP