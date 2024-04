SIAM 2024 | Une 16è édition sous le signe la diversification et la durabilité

Partager Facebook

Avec des thématiques aussi riches que variées, la 16ème édition du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM), dont l’ouverture a été présidée lundi à Meknès par Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan, mise pour l’édition 2024 sur la diversification et la durabilité d’une agriculture résiliente, ainsi que sur une affluence massive des visiteurs.

Cette volonté se traduit par une attention particulière aux évolutions technologiques et défis environnementaux et climatiques liés à l’agriculture, ainsi qu’à un calendrier qui s’appuie sur une multitude d’événements et de conférences à l’intérieur même du salon.

L’équipe en charge de l’événement, organisé du 22 au 28 avril sous le haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, confirme sa nouvelle approche tablant sur 930.000 visiteurs.

Erigé sur une superficie de 12,4 hectares, dont 11 hectares couverts, en augmentation de 13% par rapport à l’édition précédente, le SIAM 2024, qui aura comme invité d’honneur l’Espagne, table également sur 1.500 exposants, contre 1.400 lors de l’édition 2023.

Cette grand-messe de l’agriculture marocaine et internationale, placée sous le thème “Climat et Agriculture : Pour des systèmes de production durables et résilients”, sera aussi caractérisée par la mise en place d’un nouveau pôle “Agrodigital” qui incarne l’intersection entre technologie et agriculture.

Promettant, selon les organisateurs, d’être une expérience enrichissante pour les professionnels et le grand public, l’événement connaîtra la participation de près de 70 pays et de 1.500 exposants avec 40 conférences et tables rondes au programme.

La thématique de cette 16ème édition du SIAM, qui accorde une place importante aux coopératives cette année, en particulier celles issues des régions touchées par le séisme d’Al Haouz, a été retenue, compte tenu du contexte actuel marqué notamment par une crise climatique sans précédent.

L’édition 2024 est marquée, de même, par l’introduction d’un nouveau Pôle “Agri-Digital”, illustrant le rôle des technologies digitales au service d’une agriculture plus performante et plus résiliente, l’extension importante du pôle “Produits du Terroir”, valorisant la diversité agricole marocaine et l’introduction du E-ticket pour améliorer les conditions d’accès.

A travers ses douze pôles thématiques, le salon mettra en lumière l’écosystème agricole, la stratégie agricole, les innovations dans le secteur, les technologies et les bonnes pratiques pour une agriculture plus résiliente, plus durable et plus respectueuse de l’environnement.

Le SIAM 2024 s’engage, à travers ses exposants, conférences et événements, à sensibiliser sur la problématique du changement climatique, comme il ambitionne de fournir une plateforme aux institutions œuvrant au développement de technologies et de solutions agricoles adaptées et résilientes, en les mettant directement en contact avec tous les acteurs du secteur.

Il se décline en 12 pôles thématiques dont celui des “Régions” qui invite le public à découvrir la diversité de produits et de savoir-faire au sein du Royaume. Pour chaque région, sont mis en avant notamment la spécificité géo-climatique, la politique agricole, les produits du terroir ou encore l’agrotourisme. Ce pôle est la déclinaison territoriale de la politique agricole nationale.

Dédié aux partenaires du SIAM, le pôle “Sponsors” regroupe toutes les institutions, publiques et privées, qui soutiennent le Salon et s’impliquent dans le secteur agricole.

“L’International”, un des pôles qui fait du SIAM une référence mondiale en la matière, est devenu, au fil des ans, un véritable HUB regroupant les pavillons nationaux, les entreprises étrangères et les organisations intergouvernementales agricoles.

Cet espace donne un aperçu sur les nouveautés de l’agriculture mondiale et offre la possibilité de développer des partenariats internationaux.

Concernant l’agro-alimentaire, qui constitue une véritable vitrine des PME et des grandes entreprises agricoles et agroalimentaires du Maroc, il reflète la diversité des produits frais et transformés, comme les fruits et légumes, le lait, les boissons, les huiles, les céréales, la viande et la charcuterie. Il rassemble le fleuron des entreprises agricoles et agroalimentaires marocaines.

Pour le pôle “agro-fourniture”, il touche les dernières innovations en matière d’intrants et d’équipements de production agricole (engrais, semences, matériel d’irrigation, d’équipements et de services agricoles).

Cet espace propose aux clients les moyens de moderniser et améliorer leur rendement agricole.

S’agissant du pôle “produit du Terroir”, il est dédié aux coopératives et associations de tout le Royaume dont les productions sont certifiées sur le plan sanitaire par les services de l’ONSSA et dont certaines marques portent des signes d’origine et de qualité labellisées (AO/IG).

Ce lieu, centre d’une dynamique commerciale intense durant le Salon, offre aussi un véritable voyage à travers le Maroc par les sens, les couleurs, les odeurs et les goûts.

Quant au pôle “Nature et environnement”, il est centré autour des activités de l’Agence des Eaux et forêts et s’intéresse aux défis environnementaux d’aujourd’hui notamment l’écologie, les nouvelles énergies et le développement durable. Il permet d’avoir une perspective différente sur l’agriculture.

Parmi les pôles les plus visités lors de ce salon est celui de “l’élevage”. Ce pavillon est le rendez-vous national de référence en matière de production animale. Il se divise en deux parties : l’exposition des animaux, seul pôle vivant, fait découvrir au public les animaux et les espèces représentatives de l’élevage marocain. C’est aussi le lieu des concours animaliers, des représentations, ainsi que des shows. Il est l’occasion de découvrir les plus beaux spécimens du Royaume, qui ont été choisis lors d’une première sélection régionale.

Le pôle « Intrants d’élevage », quant à lui, constitue un hub central regroupant des activités vétérinaires, des services spécialisés, des associations interprofessionnelles, ainsi que des techniques et équipements dédiés à l’élevage. Cet espace dynamique offre une vitrine aux dernières innovations techniques et aux solutions qui favorisent la santé et le bien-être des animaux. Des professionnels vétérinaires aux équipements de pointe, ce pôle représente une opportunité pour les acteurs de l’élevage de découvrir des ressources essentielles pour l’amélioration continue de leurs pratiques.

Véritable salon dans le salon, le pôle « Machinisme » rassemble, lui aussi, un nombre impressionnant de machines et d’équipements liés à l’exploitation agricole. Durant le Salon, ce lieu devient le théâtre d’une forte dynamique commerciale, où les ventes et les achats sont stimulés par des promotions spéciales SIAM, ainsi que par la grande diversité de produits proposés.

De plus, les agriculteurs peuvent bénéficier sur place des mesures d’accompagnement et de financement proposées par les organismes d’appui.

Le pôle “Agri-Digital” du SIAM représente l’intersection passionnante entre l’innovation technologique et le monde agricole. C’est un espace dynamique dédié à la découverte des dernières avancées numériques, des solutions innovantes et des pratiques numériques révolutionnaires dans le domaine de l’agriculture. Au cœur de ce pôle, les visiteurs peuvent explorer une variété de stands mettant en avant des technologies agricoles de pointe, telles que les capteurs intelligents, l’agriculture connectée, les solutions de gestion de données agricoles, les applications mobiles dédiées à l’agriculture et bien d’autres innovations liées à la gestion rationnelle de l’eau d’irrigation.

L’espace “Conférences du SIAM” offre, pour sa part, une plateforme dynamique où experts, professionnels et passionnés se réunissent pour explorer les enjeux actuels du secteur agricole. Au cœur de cet espace, des conférences captivantes, animées par des agriculteurs, chercheurs, leaders d’opinion et acteurs clés de l’agriculture marocaine et mondiale, permettent d’approfondir les connaissances sur les dernières avancées, les tendances émergentes, et les défis rencontrés par le monde agricole.

Le pavillon “Génération Green” se veut, quant à lui, un espace de découverte de la stratégie agricole “GENERATION GREEN” lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en février 2020 pour la décennie 2020-2030, mise en œuvre par le ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts.

Le pavillon regroupe les directions centrales et 17 établissements sous tutelle du ministère. Les espaces thématiques sont structurés autour des axes des deux fondements de la stratégie, qui donnent la priorité à l’élément humain, tout en poursuivant la dynamique de développement du secteur.

Il met au niveau central, le focus sur les deux dimensions “Recherche-innovation” et “Eau et irrigation” en relation avec la thématique de la 16ème édition du SIAM, qui porte sur le climat et l’agriculture.

LR/MAP