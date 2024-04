CAN Futsal Finale | Le Match contre l’Angola sera complètement différent de celui de l’ouverture

Le match de la finale contre l’Angola sera complètement différent du match d’ouverture de la CAN que nous avons remporté contre cette équipe”, a affirmé, samedi à Rabat, le sélectionneur national de futsal, Hicham Dguig.

S’exprimant en conférence de presse d’avant la finale de la Coupe d’Afrique des nations de futsal (Maroc-2024) prévue dimanche face à l’Angola, Hicham Dguig a expliqué que “nous sommes focalisés sur la finale et conscients de la responsabilité que nous devons assumer. Le match de la finale est complètement différent des autres matchs et notre adversaire a montré son niveau de jeu face à l’Egypte, mais nous sommes tout à fait prêts pour l’affronter et décrocher le titre”.

“La moyenne d’âge des joueurs angolais est à leur faveur et ils sont une référence dans la discipline de futsal. Il faut se rappeler que le Maroc a été éliminé par l’Angola lors des Jeux olympiques de la jeunesse en 2018, ce qui veut dire que ce pays a une base solide dans cette discipline”, a-t-il dit, ajoutant que l’Angola dispose aussi de joueurs professionnels qui évoluent en Portugal, l’une des meilleures écoles de futsal dans le monde.

“Pour la finale, les joueurs n’ont pas besoin d’être motivés par le staff par ce qu’ils savent l’enjeu de ce match. Le plus important dans ce genre de rencontre, c’est de travailler les détails techniques et tactiques qui vont faire la différence”, a-t-il estimé.

Concernant l’état de Youssef Jouad, sorti sur blessure face à la Libye, Hicham Dguig a fait savoir que “nous n’avons pas encore un diagnostic définitif qui sera connu après la guérison de son œdème au genou qui empêche de connaître exactement l’ampleur de sa blessure. Mais le plus important c’est que le joueur a un mental fort et je pense qu’il sera de retour avec le groupe pour la Coupe du monde”.

Le capitaine des Lions de l’Atlas, Soufian El Mesrar a, pour sa part, indiqué que “nous avons assuré la qualification pour la Coupe du monde et nous allons jouer le tout pour le tout lors de la finale face à l’Angola pour s’assurer le titre continental pour la 3e fois consécutive”.

“Le jeu de l’Angola, qui a signé une bonne performance face à l’Egypte, s’est considérablement amélioré depuis le début de la compétition”, a-t-il relevé.

Il a ajouté que “nous avons gagné contre l’Angola lors de la phase de poules, mais en finale ça sera une autre équipe, une autre motivation et un autre enjeu auxquels nous sommes prêts”.

Le sélectionneur de l’Angola, Marcos Antunes a de son côté relevé que “nous sommes motivés pour disputer la finale face au Maroc. Nous allons tenter de créer des difficultés pour le Maroc et ce match de la finale sera certainement différent de celui de l’ouverture, car une finale est faite pour être gagnée”.

“Nous avons réalisé notre objectif de qualification à la Coupe du monde, mais on espère décrocher le titre continental pour la première fois de notre histoire”, a-t-il souligné.

“Ce genre de match contre l’une des meilleures équipes au monde nous permet aussi de nous développer, car c’est en affrontant les meilleurs qu’on devient aussi meilleurs”, a-t-il déclaré, saluant le haut niveau de l’organisation de cette édition de la CAN de futsal par le Maroc “qui a mis tous les moyens à notre disposition pour disputer cette compétition dans les meilleures conditions qui soient”.

Le Maroc s’est qualifié en finale aux dépens de la Libye (6-0), tandis que l’Angola a pris le meilleur sur l’Égypte (7-3).

LR/MAP