Le Premier ministre belge Alexander De Croo visite le Mausolée Mohammed V

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Premier ministre belge, Alexander De Croo, a effectué, lundi, une visite au Mausolée Mohammed V à Rabat, où il s’est recueilli sur les tombes des regrettés Souverains feu SM Mohammed V et feu SM Hassan II que Dieu Les ait en Sa sainte miséricorde.

A son arrivée au Mausolée Mohammed V, M. De Croo a été accueilli par le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, et l’historiographe du Royaume et conservateur du Mausolée, Abdelhak Lamrini.

M. De Croo, qui était accompagné d’une importante délégation composée notamment du vice-Premier ministre et ministre de la Justice, Paul Van Tigchelt, de la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, de la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, et de la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Nicole De Moor, a déposé une gerbe de fleurs sur les tombes des défunts Rois avant de signer le Livre d’or du Mausolée.

A cette occasion, M. Lamrini a présenté des explications au Premier ministre belge sur ce monument à forte charge historique et civilisationnelle.

Arrivé dimanche soir à Rabat à la tête d’une importante délégation gouvernementale et d’hommes d’affaires, M. De Croo effectue une visite dans le Royaume au cours de laquelle il co-présidera avec le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, les travaux de la Réunion de la Haute Commission mixte Maroc-Belgique.

Au cours de ce déplacement, le Premier ministre belge aura des entretiens avec le Chef du gouvernement. De même, des ministres accompagnant M. De Croo tiendront des séances de travail avec leurs homologues marocains, portant essentiellement sur les sujets d’intérêt commun et les moyens de renforcer la coopération bilatérale.

Cette visite sera couronnée par la signature de plusieurs conventions et accords de coopération entre les deux pays dans divers domaines.

LR/MAP