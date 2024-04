Maroc | Amélioration de la croissance économique à 4,1% au T4-2023

Partager Facebook

L’arrêté des comptes nationaux du quatrième trimestre 2023 fait ressortir une amélioration de la croissance économique nationale qui s’est établie à 4,1% au lieu de 0,7% durant la même période de l’année 2022, indique le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Tirée par la demande intérieure, cette croissance a été réalisée dans un contexte de maitrise de l’inflation et d’une hausse du besoin de financement de l’économie nationale, fait savoir le HCP dans une note d’information sur la situation économique nationale au T4-2023, précisant que les activités non agricoles ont augmenté, en volume, de 4,1% et celles du secteur agricole de 5,8%.

Au détail, la valeur ajoutée du secteur primaire a réalisé une croissance de 4,6% au 4ème trimestre 2023, relève la même source, expliquant cette évolution par la hausse de l’activité de l’agriculture de 5,8% et de la baisse de celle de la pêche de 14,9%.

De son côté, la valeur ajoutée du secteur secondaire en volume, corrigée des variations saisonnières (CVS), a enregistré une hausse de 7,4% au 4ème trimestre 2023, suite à l’amélioration des valeurs ajoutées de l’industrie d’extraction de 16,4%, des industries manufacturières de 8%, du bâtiment et travaux publics de 2,4% et de l’électricité, gaz, eau, assainissement et déchets de 4,2%.

Pour ce qui est de la valeur ajoutée du secteur tertiaire, elle a enregistré un ralentissement de son taux d’accroissement passant de 5,1% le même trimestre de l’année précédente à 2,8%.

Elle a été marquée par le repli des activités de l’hébergement et restauration à 6,9%, de la recherche et développement et services rendus aux entreprises à 3,7%, des services financiers et assurances à 3,6%, des services rendus par l’Administration publique générale et la sécurité sociale à 2,5%, des services de l’éducation, de la santé et de l’action sociale à 1,8%, ainsi que par l’amélioration des activités des transports et entreposage de 3,7%, des services immobiliers de 2,4%, du commerce et réparation de véhicules de 2% et d’information et communication de 2%.

Aux prix courants, le produit intérieur brut (PIB) a connu une hausse de 6,7% au T4-2023, dégageant ainsi un ralentissement du niveau général des prix à 2,6%.

LR/MAP