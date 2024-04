Plantes customisées | Le groupe OCP lance sa nouvelle filiale OCP Nutricrops

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’OCP, leader mondial des solutions de nutrition des sols et des plantes, a annoncé, mardi, le lancement de sa nouvelle filiale, OCP Nutricrops, visant à accélérer la transition du groupe vers des solutions de nutrition des plantes entièrement customisées, favorisant ainsi une transition agricole juste.

OCP Nutricrops exploitera les capacités de production et de distribution de pointe de nutrition des plantes à base de phosphate du groupe afin de fournir aux agriculteurs les solutions customisées dont ils ont besoin pour préserver la santé des sols, augmenter les rendements agricoles de manière durable, lutter contre le changement climatique et protéger l’environnement naturel, indique un communiqué du groupe OCP.

La mission principale de OCP Nutricrops est d’aider les agriculteurs à accéder aux solutions les plus efficaces et durables en matière de santé des sols et de nutrition des plantes, ainsi qu’aux dernières expertises en matière d’application, où qu’ils se trouvent dans le monde, fait savoir la même source.

Le système de production flexible de OCP Nutricrops permet la fabrication de nutriments adaptés aux cultures, au climat et au sol. Cette nouvelle filiale du groupe propose également des formations en techniques de gestion précise des nutriments qui garantissent que les cultures reçoivent les bons nutriments, au bon dosage, au bon endroit et au bon moment – tout en minimisant les coûts pour l’agriculteur.

Les produits de OCP Nutricrops sont conçus pour permettre aux agriculteurs de préserver et d’améliorer leurs sols, et ainsi d’augmenter leur productivité et leurs revenus.

Cette filiale, qui a pour objectif de fournir des produits 100% customisés et sans carbone, avec l’ambition d’atteindre la neutralité carbone (Scope 3) d’ici 2040, s’appuiera sur les partenariats internationaux du groupe OCP avec des gouvernements, des chercheurs, des agronomes et des distributeurs afin de provoquer le changement systémique nécessaire à la réalisation d’une agriculture positive pour le climat.

“OCP Nutricrops sera à l’avant-garde d’une nouvelle orientation pour des solutions efficaces de santé des sols et de nutrition des plantes. Seules des solutions customisées de nutrition des sols et des plantes nous permettront d’améliorer la sécurité alimentaire mondiale tout en luttant contre le changement climatique et en protégeant l’environnement naturel”, a déclaré Soufiyane El Kassi, PDG de OCP Nutricrops, cité dans le communiqué.

Et de soutenir : “OCP Nutricrops s’engage à travailler en collaboration avec les agriculteurs et toutes ses parties prenantes pour accélérer le passage vers des solutions entièrement customisées et centrées sur l’agriculteur, lesquelles sont nécessaires pour mener une transition agricole juste”.

En plus de ses équipes internes d’agronomes dédiées, OCP Nutricrops s’appuie sur l’expertise de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et de ses partenaires internationaux, en faisant levier sur les dernières avancées technologiques et les données agricoles les plus précises.

À travers sa cartographie avancée des sols et la création de produits customisés, OCP Nutricrops promeut une santé optimale des sols et aide les agriculteurs à maximiser leur rendement, tout en protégeant l’environnement et en luttant contre le changement climatique.

LR/MAP