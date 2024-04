Abdellatif Hammouchi s’entretient avec le Chef du Service de sécurité de l’État du Qatar

Partager Facebook

Dans le cadre d’une tournée dans certains pays du Moyen-Orient, le Directeur général de la Sûreté Nationale et de la Surveillance du Territoire, Abdellatif Hammouchi a effectué, à compter du 21 avril, une visite de travail à Doha, au Qatar, à la tête d’une délégation sécuritaire.

Au cours de cette visite, des rencontres ont été tenues avec le Chef du Service de sécurité de l’État du Qatar, Abdullah ben Mohammed Al-Khulaifi, qui était accompagné de hauts responsables sécuritaires qataris.

Cette visite intervient dans une conjoncture internationale marquée par plusieurs changements et divers défis sécuritaires, a indiqué une source sécuritaire, précisant que la rencontre a été l’occasion d’évoquer les principaux défis sécuritaires communs dont ceux relatifs aux crimes transfrontaliers, aux menaces terroristes qui guettent les deux pays frères, ainsi qu’aux répercussions des développements inquiétants dans certains zones de tension à travers le monde.

La rencontre a été aussi l’occasion pour les deux parties de renforcer la coopération conjointe à travers la mise en oeuvre d’”importants partenariats sécuritaires”, d’examiner les moyens à même de consolider la coordination sécuritaire entre les deux pays, outre l’échange d’expertises et d’expériences dans tous les domaines sécuritaires et l’intensification des efforts pour faire face aux répercussions du fléau du terrorisme sur la sécurité et la stabilité des deux pays, selon la même source.

LR/MAP