Le Maroc prend part à Abuja à la Réunion africaine de haut-niveau sur la lutte contre le terrorisme

Le Royaume du Maroc prend part à la Réunion africaine de haut niveau sur la lutte contre le terrorisme, qui se tient les 22 et 23 avril à Abuja, sous le thème : “renforcement de la coopération régionale et des institutions pour faire face à l’évolution de la menace terroriste en Afrique”.

Le Maroc est représenté à cet évènement par une délégation conduite par le Directeur des questions globales au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Ismaël Chekouri.

Présidée par le chef d’Etat du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, la séance d’ouverture de la conférence s’est déroulée en présence notamment des présidents du Ghana et du Togo, ainsi que du président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat.

La conférence, à laquelle participent les États membres des Nations Unies, est organisée par le gouvernement de la République fédérale du Nigeria, en partenariat avec le Bureau des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme (UNOCT).

Le concept principal de la réunion est basé sur les discussions de la réunion ministérielle des États membres africains qui a été co-organisée par le gouvernement du Nigeria et l’UNOCT le 21 septembre 2023, en marge de la semaine de haut niveau de la 78ème session de l’Assemblée générale des Nations-Unies.

Cette réunion de deux jours rassemble environ 32 pays africains, représentés au niveau ministériel et au niveau des conseillers à la sécurité nationale, qui ont réussi à contrer le terrorisme et l’extrémisme violent, ainsi que des représentants d’organisations régionales africaines, des partenaires internationaux, des entités du Pacte mondial de coordination de la lutte contre le terrorisme des Nations-Unies et des partenaires de la société civile, pour un échange sur la manière de faire face à l’évolution de la menace terroriste en Afrique.

L’objectif de la réunion est de renforcer la coopération multilatérale en matière de lutte contre le terrorisme et de remodeler la réponse collective de la communauté internationale au terrorisme en Afrique, tout en soulignant l’importance de solutions dirigées et prises par les pays africains.

En abordant les questions de sécurité et de stabilité régionales de manière inclusive, la réunion vise à renforcer le multilatéralisme, en contribuant au Sommet de l’avenir prévu en septembre 2024 et à la formulation d’un “Pacte pour l’avenir” orienté vers l’action.

LR/MAP