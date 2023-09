Feue Aïcha El Khattabi était une patriote viscéralement attachée aux constantes du Royaume

Partager Facebook

Feue Aïcha El Khattabi, fille de feu Mohamed Ben Abdelkrim El Khattabi, décédée, mercredi à Casablanca, était ”une patriote viscéralement attachée aux constantes du Royaume”, qui a toujours défendu l’unité du Maroc et fait la promotion des valeurs de cohésion et de solidarité du peuple marocain, ont souligné des acteurs associatifs originaires de la région du Rif, actifs en Belgique et aux Pays-Bas.

‘’Une grande perte pour la nation, feue Aïcha El Khattabi était une patriote vivement attachée aux constantes du Royaume’’, a souligné le belgo-marocain Khalid Hanaoui, président de l’association ‘’Jaliya 24’’.

‘’La regrettée a toujours cru en un Maroc uni et n’a eu de cesse de revendiquer sa fierté de sa marocanité et de son Roi’’, a déclaré à la MAP, l’acteur associatif, originaire de Nador.

La défunte était une mémoire vivante de la région du Rif et ses témoignages ont enrichi l’histoire des mouvements de lutte contre l’occupation dans les différentes régions du Royaume, a-t-il ajouté, précisant que l’histoire retiendra ”une femme marocaine qui a incarné la voix de la sagesse”.

De son côté, le néerlando-marocain Aissa Meziani, acteur associatif et membre du Parti démocratique chrétien (CDA) aux Pays-Bas, a mis l’accent sur les qualités de feue Aïcha El Khattabi en tant que figure nationale ayant toujours défendu l’unité du Maroc et du peuple marocain et la souveraineté et l’intégrité territoriale du Royaume.

Il a rappelé que SM le Roi Mohammed VI avait reçu feue Aicha El Khattabi, à l’occasion du 19ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres, notant que cet évènement a été source d’une grande fierté pour la regrettée, mais aussi pour l’ensemble des membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger, qui reste très attachée à son pays d’origine.

Le décès de Aïcha El Khattabi, une figure patriotique qui montre l’exemple en matière d’amour de la patrie et d’attachement aux fondements de la Nation, constitue une grande perte pour le Maroc, a déploré M. Meziani, appelant à préserver la mémoire des figures nationales, porteuses d’enseignements pour les générations montantes.

Feue Aïcha El Khattabi symbolisait les valeurs d’unité et de solidarité qui caractérisent le peuple marocain, et qui se sont de nouveau matérialisées dans la réponse aux conséquences du séisme d’Al Haouz, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, a-t-il relevé.

Kacem Achehboun, acteur associatif actif aux Pays-Bas, se rappelle, quant à lui, de la regrettée comme ”une fervente défenseure de l’unité de la nation et de ses constantes et causes sacrées”.

Elle consacrait l’attachement fort de la famille de feu Mohamed Ben Abdelkrim El Khattabi et des fils de la région du Rif à l’Auguste personne de Sa Majesté le Roi, a-t-il indiqué, notant qu’elle croyait dur comme fer en l’essor de la région sous les Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, notamment après la visite effectuée par le Souverain à Al Hoceima en 2000, au lendemain de Son accession au Trône de Ses Glorieux Ancêtres.

Les funérailles de feue Aïcha El Khattabi ont eu lieu jeudi en présence de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid.

Après les prières d’Addohr et du mort, la dépouille de la défunte a été inhumée au cimetière Errahma. Les obsèques de la défunte se sont déroulées en présence des membres de sa famille et de ses proches, ainsi que de plusieurs personnalités.

Née en 1942, elle a vécu et étudié en Égypte, avant de regagner la Mère-Patrie après le décès de son père.

LR/MAP