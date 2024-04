SIAM 2024 – Meknès | Une 16ème édition promise à un grand succès !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Salon international de l’Agriculture au Maroc (SIAM), rendez-vous incontournable de l’échiquier agricole, revient pour une 16ème édition, prévue du 22 au 28 avril à Meknès, promettant un grand succès grâce aux efforts déployés par les organisateurs à tous les niveaux.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce prestigieux salon sera axé cette année sur la thématique des changements climatiques et de l’importance de la mise en place de systèmes de production agricoles durables et résilients, en particulier dans le contexte actuel marqué par les défis liés notamment au stress hydrique et au déficit pluviométrique.

S’établissant sur une superficie de plus de 12 hectares, le SIAM constituera pour les experts et professionnels venus des 70 pays participants, dont l’Espagne qui est le pays invité d’honneur cette année, une plateforme idéale d’échanges et de partage d’expériences et d’expertises, ainsi que de discussion autour de différents sujets portant notamment sur les moyens de permettre à l’agriculture de s’adapter aux changements climatiques, le rôle de l’innovation, l’usage des technologies dans le secteur agricole, la durabilité et la résilience des systèmes agricoles.

Aussi, ce salon se veut une véritable vitrine pour promouvoir la diversité et la richesse des produits du terroir marocain, de l’artisanat local et des produits agricoles. Les coopératives, les groupements d’intérêt économique et les associations profitent de cet événement pour augmenter leur chiffre d’affaires et écouler leurs produits.

D’ailleurs, la participation de ces opérateurs économiques à ce salon leur offre une opportunité de marketing inestimable à même de renforcer la notoriété de leurs établissements et d’accroître leur présence sur le marché national et international. Le Salon ne se limite pas à une simple exposition agricole ; il agit comme un catalyseur de développement économique et de promotion de l’identité culturelle et artisanale du Royaume.

Parallèlement, le programme scientifique du SIAM 2024 prévoit des conférences de haut niveau qui seront animées par des experts nationaux et internationaux de renom pour discuter des défis actuels et des solutions innovantes dans le domaine agricole. Il s’agit, entre autres, de la Conférence ministérielle annuelle de l’Initiative “AAA”.

Fort de sa diversité, ce Salon est décliné en douze pôles thématiques, dont “Agri-digital” qui sera introduit pour la première fois pour mettre l’accent sur les technologies numériques capables de réinventer l’agriculture. D’après les organisateurs, ce pôle, qui représente l’intersection passionnante entre l’innovation technologique et le monde agricole, constitue un espace dynamique dédié à la découverte des dernières avancées numériques, des solutions innovantes et des pratiques numériques révolutionnaires dans le domaine de l’agriculture.

Par ailleurs, le Grand Prix National de la Presse Agricole et Rurale, dans sa 8ème édition, sera décerné lors du Salon, récompensant l’excellence journalistique dans le domaine de l’agriculture et du développement rural et soulignant l’engagement des journalistes dans la diffusion d’informations sur les réalités, les évolutions et les défis du secteur agricole.

Considéré comme fer de lance des stratégies agricoles nationales, le SIAM promet cette année de garantir une riche et unique expérience à la fois aux professionnels et au grand public.

LR/MAP