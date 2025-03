Le Maroc et l’Égypte disposent des mécanismes pour surmonter certains problèmes liés à la mise en œuvre des accords bilatéraux

Partager Facebook

Le ministre chargé des Relations avec le Parlement, Porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a indiqué, jeudi à Rabat, qu’il est naturel que certains problèmes liés à la mise en œuvre des accords qui unissent le Maroc et l’Égypte surgissent de temps à autre, faisant état de mécanismes pour les surmonter dans le cadre de l’esprit d’entente et de fraternité qui distingue les relations entre les deux pays.

Une réunion conjointe sera tenue à cet égard, dans la soirée, sous la présidence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, du secrétaire d’État auprès du ministre de l’Industrie et du Commerce chargé du Commerce extérieur, Omar Hejira, et du ministre égyptien de l’Investissement et du Commerce extérieur, Hassan Al-Khatib, a fait savoir M. Baitas lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil de gouvernement.

Le Royaume du Maroc et la République arabe d’Égypte sont unis par des partenariats économiques et commerciaux dynamiques et prometteurs, a-t-il souligné, rappelant que les deux pays sont liés par plusieurs accords bilatéraux, régionaux et internationaux.

Et d’ajouter que les relations maroco-égyptiennes, solides et distinguées à tous les niveaux, sont basées sur la fraternité, l’amitié, la solidarité et la coordination.

LR/MAP