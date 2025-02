Le renforcement des échanges commerciaux au centre d’un entretien maroco-égyptien

Partager Facebook

Le renforcement des échanges commerciaux entre le Maroc et l’Egypte a été au centre d’un entretien entre le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Industrie et du Commerce chargé du Commerce extérieur, Omar Hejira, et du ministre égyptien de l’Investissement et du Commerce extérieur, Hassan Al-Khatib.

Lors de cette entrevue, les deux parties ont discuté des moyens de renforcer davantage les relations commerciales et de dynamiser les partenariats économiques et commerciaux.

A cette occasion, M. Hejira a indiqué, dans une déclaration à la presse, que lors de cette entrevue “nous avons passé en revue les chiffres des échanges commerciaux et les actions à mettre en œuvre pour alléger le déficit commercial enregistré par le Maroc.

Il a relevé la forte volonté de la partie égyptienne d’organiser une mission au profit des exportateurs marocains vers l’Egypte afin de nouer des partenariats pour renforcer les exportations, à leur tête l’automobile qui a connu une baisse durant la dernière période.

“Dans le cadre de ces échanges commerciaux, d’autres produits seront priorisés pour renforcer les exportations marocaines en Egypte”, a affirmé M.Hejira.

De son côté, Al-Khatib a souligné que cette entrevue a porté sur les échanges commerciaux et les moyens de les renforcer davantage pour atteindre un équilibre de la balance commerciale entre les deux pays.

“On a discuté des actions et mesures concrètes à mettre en œuvre, dont le suivi sera assuré par les deux parties”, a-t-il indiqué.

A cette occasion, il s’est félicité des relations historiques liant les deux pays frères, sous la Leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, notant qu’une nouvelle page dans les relations bilatérales s’ouvre aujourd’hui.

Et d’affirmer que “les produits marocains ne sont pas interdits et que le marché égyptien reste ouvert aux exportations marocaines”.

